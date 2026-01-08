AO VIVO: Acompanhe Brasil x Catar na Kings World Cup
Partida é válida pela segunda rodada do Grupo D; Brasil estreou com derrota para a Espanha
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quinta-feira (8), o Brasil enfrenta o Catar em busca de recuperação na Kings World Cup. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo D e tem início às 19h (de Brasília), na Trident Arena, em Guarulhos (SP). A partida tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.
Com direito a goleada, quinto dia da Kings World Cup é dominado por sul-americanos
Mais Esportes
Kings League Brasil e Cazé TV renovam com patrocinador; confira
Lance! Biz
Chuva de gols e decisão nos shootouts: o quarto dia da Kings World Cup
Mais Esportes
Na estreia, a Seleção Brasileira, que joga pelo bicampeonato, perdeu para a Espanha por 7 a 3.
➡️ Kaká baterá pênalti em jogo do Brasil na Kings World Cup
➡️ Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Kaká baterá o 'pênalti do presidente'
Em partida contra o Catar nesta quinta-feira (8), pela segunda rodada da Kings World Cup, o Brasil terá a participação de luxo de Kaká, ex-jogador da Seleção Brasileira de futebol. Ele será responsável por cobrar o "pênalti do presidente".
Kaká é o presidente nacional da Kings League e, na segunda edição da competição mundial, é um dos 19 capitães da Seleção Brasileira.
➡️ Brasil é goleado pela Espanha na estreia da Kings World Cup
➡️ Com direito a goleada, quinto dia da Kings World Cup é dominado por sul-americanos
Confira a agenda do Brasil
Fase de Grupos
- 8/1 - Catar x Brasil - 19h
- 10/1 - Peru x Brasil - horário a definir
Repescagem (Last chance)
- Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
- Matéria
- Mais Notícias