AO VIVO: Acompanhe Brasil x Catar na Kings World Cup

Nesta quinta-feira (8), o Brasil enfrenta o Catar em busca de recuperação na Kings World Cup. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo D e tem início às 19h (de Brasília), na Trident Arena, em Guarulhos (SP). A partida tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.

continua após a publicidade

Na estreia, a Seleção Brasileira, que joga pelo bicampeonato, perdeu para a Espanha por 7 a 3.

➡️ Kaká baterá pênalti em jogo do Brasil na Kings World Cup

➡️ Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Kaká baterá o 'pênalti do presidente'

Em partida contra o Catar nesta quinta-feira (8), pela segunda rodada da Kings World Cup, o Brasil terá a participação de luxo de Kaká, ex-jogador da Seleção Brasileira de futebol. Ele será responsável por cobrar o "pênalti do presidente".

Kaká é o presidente nacional da Kings League e, na segunda edição da competição mundial, é um dos 19 capitães da Seleção Brasileira.

➡️ Brasil é goleado pela Espanha na estreia da Kings World Cup

➡️ Com direito a goleada, quinto dia da Kings World Cup é dominado por sul-americanos

Confira a agenda do Brasil

Fase de Grupos

8/1 - Catar x Brasil - 19h

10/1 - Peru x Brasil - horário a definir

Repescagem (Last chance)

Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Semifinais Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido