Mais Esportes

AO VIVO: Acompanhe Brasil x Catar na Kings World Cup

Partida é válida pela segunda rodada do Grupo D; Brasil estreou com derrota para a Espanha

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/01/2026
19:11
Seleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup
imagem cameraSeleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
  Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quinta-feira (8), o Brasil enfrenta o Catar em busca de recuperação na Kings World Cup. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo D e tem início às 19h (de Brasília), na Trident Arena, em Guarulhos (SP). A partida tem transmissão da  Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.

Na estreia, a Seleção Brasileira, que joga pelo bicampeonato, perdeu para a Espanha por 7 a 3.

➡️ Kaká baterá pênalti em jogo do Brasil na Kings World Cup

➡️ Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Kaká baterá o 'pênalti do presidente'

Em partida contra o Catar nesta quinta-feira (8), pela segunda rodada da Kings World Cup, o Brasil terá a participação de luxo de Kaká, ex-jogador da Seleção Brasileira de futebol. Ele será responsável por cobrar o "pênalti do presidente".

Kaká é o presidente nacional da Kings League e, na segunda edição da competição mundial, é um dos 19 capitães da Seleção Brasileira.

➡️ Brasil é goleado pela Espanha na estreia da Kings World Cup

➡️ Com direito a goleada, quinto dia da Kings World Cup é dominado por sul-americanos

Confira a agenda do Brasil

Fase de Grupos

  • 8/1 - Catar x Brasil - 19h
  • 10/1 - Peru x Brasil - horário a definir

Repescagem (Last chance)

  • Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

  • Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
    Semifinais
  • Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
Seleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup
Seleção brasileira antes da estreia (Foto: Reprodução)

