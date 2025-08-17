A maior edição do Mundial terá transmissão para 70 países, com cobertura no Brasil.

A Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica está se preparando para o Mundial no Rio de Janeiro.

A Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica está no fim da preparação para o Mundial da categoria e já faz contagem regressiva para conquistar um resultado histórico na principal competição da categoria. O torneio será disputado no Rio de Janeiro, entre 20 e 24 de Agosto, e aterrissa pela primeira vez na América do Sul.

A maior edição do Mundial de Ginástica Rítmica, o Mundial do Brasil terá 650 pessoas envolvidas representando um total de 78 países. O torneio será transmitido para 70 países - no Brasil, Sportv e Cazé TV transmitem a ação diretamente da Arena Carioca 1, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

- Este já é o maior Mundial da história, e vamos transformá-lo no melhor de todos os tempos. Com transmissões alcançando milhões de pessoas, temos uma oportunidade única para mostrar a força da gestão da CBG, popularizar a ginástica brasileira em todo o país e consolidar o Brasil como uma verdadeira potência, dentro e fora de quadra - declarou Ricardo Resende, presidente do Comitê Organizador Local e diretor-geral da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica).

Aquecimento para o Mundial diante do Cristo

Antes de fechar a preparação para o Mundial, a Seleção foi devidamente abençoada pelo Cristo Redentor. Em evento especial organizado pela TV Globo, as meninas do Brasil fizeram um treinamento em frente ao monumento para ajudar na divulgação do torneio.

Na semana passada, o time do Brasil já havia feito um treino aberto para o público no próprio palco do Mundial, na Arena Carioca 1, e recebeu todo o carinho do público antes da disputa do torneio.

Resultados anteriores trazem boas perspectivas

Os últimos torneios envolvendo brasileiras indicam que o povo brasileiro pode esperar performances expressivas no Mundial. Geovanna Santos, especificamente, fez excelente etapa de Cluj-Napoca (Romênia) da World Challenge Cup, no final de julho.

Santos ficou em décimo lugar no individual geral, e conseguiu colocações excelentes também na fita (sétima) e maças (sexta). Maria Eduarda Alexandre, por sua vez, teve bom desempenho na bola, ficando em nono, a 0.150 da vaga na final.