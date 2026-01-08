Lucas Pinheiro é terceiro no ranking do esqui alpino após etapa da Copa do Mundo

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen ficou perto do pódio em sua primeira competição de 2026. Na última quarta-feira (7), ele terminou em 4º lugar na etapa de Madonna di Campiglio, na Itália, da Copa do Mundo de Esqui Alpino. Com o resultado, o atleta figura como o terceiro colocado da classificação geral do esqui, com 408 pontos.

Lucas fez uma prova de recuperação após terminar a primeira descida na 11ª posição. Na segunda descida, conseguiu aplicar mais intensidade e, com bastante técnica, encerrou a prova com somatório de 1min43s45 no percurso.

O pódio foi formado por Clément Noël, da França, o mais rápido da prova, seguido por Eduard Hallberg, da Finlândia, em segundo, e o francês Paco Rassat, em terceiro. O próximo compromisso de Lucas Pinheiro Braathen na Copa do Mundo está previsto para os dias 10 e 11 de janeiro, na etapa de Adelboden, na Suíça.

Lucas Pinheiro comemora título de etapa da Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT / FINLAND OUT / FINLAND OUT)

Lucas conquistou título inédito na temporada

A etapa de Madonna di Campiglio foi a quinta de um total de 11 etapas da Copa do Mundo de Esqui Alpino 2025/2026. Em novembro do ano passado, Lucas Pinheiro fez história ao conquistar o título da etapa de Levi, na Finlândia, na modalidade slalom, título inédito para o Brasil.

O atleta é filho de mãe paulista e pai norueguês. Ele representou a Noruega até 2024, quando anunciou aposentadoria e, posteriormente, decidiu competir pelo Brasil. Antes deste triunfo, Lucas já havia conquistado cinco títulos em etapas da Copa do Mundo, todos defendendo as cores norueguesas.

