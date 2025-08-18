Mundial de Ginástica Rítmica: atleta da seleção demonstra desafios dos aparelhos
Ginasta da Seleção explica ao Lance! os principais pontos dos aparelhos usados no conjunto
- Matéria
- Mais Notícias
O Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 está chegando ao Rio de Janeiro, e o Lance! explica as especificidades dos aparelhos da Seleção de conjunto. Bárbara Urquiza Galvão, reserva da equipe, foi convidada para mostrar as principais dificuldades e critérios de avaliação dos três aparelhos usados no conjunto: a fita, o arco e a bola. Assista ao vídeo produzido pelo Lance! abaixo:
Seleção de Ginástica Rítmica pronta para surpreender no Mundial em casa
Mais Esportes
Seleção de Ginástica Rítmica começa aquecimento com o público visando mundial
Mais Esportes
Exclusivo: Rebeca Andrade revela motivo de não participar do Brasileiro de Ginástica
Mais Esportes
Fita
Um dos mais característicos aparelhos da ginástica rítmica, a fita mede seis metros de comprimento, pesa cerca de 35mg e é formada por duas estruturas: a fita e o estilete, que se conecta ao tecido de cetim.
O maior desafio da fita é a força nos braços. O principal objetivo do aparelho é não deixar a ponta do tecido de cetim tocar no chão, para isso, o elemento deve estar sempre em movimento. Nos tablados, é comum a presença de um ferro de passar, ele ajuda a tirar a umidade da fita e deixar ela mais estável.
— No conjunto, a gente trabalha todas as nossas trocas lançando com o pé, uma para a outra, e isso dá bastante nota. Acho que é uma forma legal de ganhar nota. Os árbitros descontam muito quando a fita fica no chão, quando o manejo não fica tão bem definido. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando — afirma Bárbara sobre os principais pontos observados pelos árbitros na fita.
Aparelho: fita;
Especificidades: 6m de comprimento; pesa cerca de 35mg;
Principal desafio: manter a ponta da fita longe do chão.
Arco
O arco é um aparelho parecido com um "bambolê", possui cerca de 90 centímetros de diâmetro e pesa, no mínimo, 300g. No conjunto brasileiro, ele é um dos aparelhos queridinhos no Mundial de Ginástica Rítmica. O equipamento pode ser de madeira ou plástico.
O maior risco do arco é lançar o equipamento errado. Por ser um dispositivo que 'corre', ele acaba sendo difícil de ser recuperado em caso de erro.
— A gente gosta muito de lançar com o pé, é uma forma de ganhar bastante nota e também utilizar várias recuperações diferentes. O arco é um aparelho muito legal de fazer isso. Recuperar com rotação no pescoço, também vale nota — explicou Bárbara Galvão sobre os movimentos do arco que mais pontuam.
Aparelho: arco;
Especificidades: pode medir entre 70cm e 90cm de diâmetro, variando conforme o tamanho da ginasta; pode ser feito de madeira ou plástico; pesa 300g;
Principal desafio: ficar atento à velocidade de lançamento.
Bola
A bola é um aparelho que geralmente é feito de borracha, possuindo cerca de 20cm de diâmetro e pesando 400g. Na ginástica rítmica, é um dos equipamentos que permite muitas variedades de movimento.
Assim como o arco, um dos principais desafios da bola é manter ela dentro do tablado. Além disso, é o equipamento mais difícil de fazer a recuperação com a mão.
— A bola é um aparelho difícil de lançar com o pé, no arco e fita é mais fácil, a gente gosta bastante, mas na bola é bem difícil. Para lançar com o pé, tem que alinhar certinho, senão a bola pode ir para lados completamente diferentes — afirmou a ginasta sobre a principal dificuldade da bola.
Aparelho: bola;
Especificidades: tem cerca de 20cm de diâmetro e pode pesar até 400g;
Principal desafio: recuperar com as mãos, lançar com o pé e manter o aparelho no tablado.
Quais aparelhos o Brasil usa no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025?
Na disputa do conjunto, a seleção disputa em duas categorias: na série mista, que une o arco e a bola, e na série de cinco fitas. O principal destaque da equipe é na série mista, categoria onde o Brasil conquistou o bronze na Copa do Mundo da modalidade.
Na série mista, a equipe disputa ao som de remix de músicas que marcam o Brasil, como "Evidências" de Xitãozinho e Chororó, e "Aquarela do Brasil", de Gal Gosta. Na série de fitas, a equipe tem no remix a música "Samba do Brasil", de Bellini.
Veja mais no Lance!: Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
➡️ Ginastas projetam Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro
➡️ Capitã da Seleção de ginástica rítmica explica escolhas artísticas para Mundial
➡️ Treinadora da Seleção de ginástica rítmica detalha preparação para Mundial
Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Rio de Janeiro sedia a maior edição do Mundial de Ginástica Rítmica. O evento reúne mais de 300 ginastas e 78 nações. O Mundial começa nesta quarta-feira (20) e vai até domingo. No dia 20, às 12h45 (de Brasília), acontece a cerimônia de abertura da competição.
O Brasil disputa no conjunto e no individual. O conjunto é formado pelas atletas titulares Duda Arakaki (capitã), Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Julia Kurunczi, Sofia Pereira e Nicole Pircio. Elas disputam nas séries de cinco fitas e na de três arcos e duas bolas. A estreia delas é no sábado, às 14h, integrando o Grupo A da disputa.
No individual, o Brasil é representado por Bárbara Domingos e Geovanna Santos. Elas usarão os quatro aparelhos no Mundial de Ginástica Rítmica: arco, bola, maça e fita. O Brasil integra o Grupo B, que estreia na quarta-feira, às 12h45. A cobertura do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 terá cobertura do Lance! e transmissão da Globo, Sportv e CazéTV.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
PROGRAMAÇÃO
Quarta-feira, 20 de Agosto
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo A
12h-12h45 – Cerimônia de abertura
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo B
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo C
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo D
Quinta-feira, 21 de Agosto
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C
Sexta-feira, 22 de Agosto
14h30-16h40 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10 a 18)
17h-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1 a 9)
Sábado, 23 de Agosto
14h-16h30 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Grupo A – 5 fitas e 3 bolas/2 arcos
17h-19h – Ginástica Rítmica de Conjunto – Grupo B – 5 fitas e 3 bolas/2 arcos
Domingo, 24 de Agosto
11h-11h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – arco
11h40-12h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – bola
12h50-13h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 5 fitas
14h-14h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – maças
14h40-15h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – fita
15h50-16h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 3 bolas/2 arcos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias