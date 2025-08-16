Ginastas projetam Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro

Falta menos de uma semana para o início do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025, no Rio de Janeiro. As ginastas Duda Arakaki e Maria Paula, titulares da Seleção de conjunto, projetaram a disputa.

É a primeira vez que a América do Sul recebe o Mundial de Ginástica Rítmica, como também sedia a maior edição da competição. A Seleção chega embalada por conta de resultados inéditos que antecedem o Mundial. Para Maria Paula, essas conquistas impulsionam a confiança da equipe.

— Eu acho que tudo isso nos ajuda a criar mais confiança. A gente participou de duas competições.

Nas duas competições, fomos campeãs e em ambas as competições tiveram participantes que vão estar no Mundial. Tanto que agora, em Milão, que teve praticamente todo mundo, tirando a Bulgária — disse Maria Paula em entrevista exclusiva ao Lance!.

Maria Paula Caminha representa a Seleção Brasileira de ginástica rítmica (Foto: Wallace Teixeira / Lance!)

Brasil 'briga' entre as melhores no Mundial de Ginástica Rítmica

Duda Arakaki, capitã da Seleção brasileira de conjunto na ginástica rítmica, destaca que o Brasil briga entre as favoritas no Mundial. Ela afirma que a Seleção chega tranquila por saber que o trabalho está sendo bem feito:

— Chegamos no Campeonato Mundial como uma das favoritas, a gente está ali na disputa pela medalha, pelo pódio. Mas eu acho que a melhor parte disso é ter a tranquilidade de que a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito. Então, sabemos que temos séries fortes, com ginastas fortes, e se fizermos a nossa parte, que a gente trabalha tanto todos os dias, vai dar certo.

Duda Arakaki é capitã da Seleção de ginástica rítmica do Brasil (Foto: Wallace Teixeira / Lance!)

Maria Paula também acredita que a Seleção briga entre as melhores no Mundial. Nos treinos abertos, a equipe se mostrou bastante confiante:

— Acho que isso é muito positivo, porque acabamos ressaltando ainda mais que a gente consegue.

Podemos estar ali, entre as melhores. Realmente, temos chances.

O Mundial de Ginástica Rítmica acontece entre 20 e 24 de agosto na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da cidade do Rio de Janeiro.