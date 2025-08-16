Ginastas projetam Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro
Atletas afirmam que Brasil briga pelo pódio na competição
Falta menos de uma semana para o início do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025, no Rio de Janeiro. As ginastas Duda Arakaki e Maria Paula, titulares da Seleção de conjunto, projetaram a disputa.
É a primeira vez que a América do Sul recebe o Mundial de Ginástica Rítmica, como também sedia a maior edição da competição. A Seleção chega embalada por conta de resultados inéditos que antecedem o Mundial. Para Maria Paula, essas conquistas impulsionam a confiança da equipe.
— Eu acho que tudo isso nos ajuda a criar mais confiança. A gente participou de duas competições.
Nas duas competições, fomos campeãs e em ambas as competições tiveram participantes que vão estar no Mundial. Tanto que agora, em Milão, que teve praticamente todo mundo, tirando a Bulgária — disse Maria Paula em entrevista exclusiva ao Lance!.
Brasil 'briga' entre as melhores no Mundial de Ginástica Rítmica
Duda Arakaki, capitã da Seleção brasileira de conjunto na ginástica rítmica, destaca que o Brasil briga entre as favoritas no Mundial. Ela afirma que a Seleção chega tranquila por saber que o trabalho está sendo bem feito:
— Chegamos no Campeonato Mundial como uma das favoritas, a gente está ali na disputa pela medalha, pelo pódio. Mas eu acho que a melhor parte disso é ter a tranquilidade de que a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito. Então, sabemos que temos séries fortes, com ginastas fortes, e se fizermos a nossa parte, que a gente trabalha tanto todos os dias, vai dar certo.
Maria Paula também acredita que a Seleção briga entre as melhores no Mundial. Nos treinos abertos, a equipe se mostrou bastante confiante:
— Acho que isso é muito positivo, porque acabamos ressaltando ainda mais que a gente consegue.
Podemos estar ali, entre as melhores. Realmente, temos chances.
O Mundial de Ginástica Rítmica acontece entre 20 e 24 de agosto na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da cidade do Rio de Janeiro.
