Treinadora da Seleção de ginástica rítmica detalha preparação para Mundial
Equipe faz últimos ajustes para o Mundial deste ano
- Matéria
- Mais Notícias
Camila Ferezin, treinadora da Seleção de conjunto da ginástica rítmica, detalhou como está sendo a preparação para o Mundial da modalidade, que neste ano acontece na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. A equipe vem fazendo uma campanha histórica nas competições pré-mundial e busca o primeiro título na competição. Assista à entrevista com Camila Ferezin no vídeo abaixo:
Exclusivo: Rebeca Andrade revela motivo de não participar do Brasileiro de Ginástica
Mais Esportes
Rebeca Andrade revela motivo de ‘quase’ aposentadoria na ginástica
Mais Esportes
Seleção de Ginástica Rítmica começa aquecimento com o público visando mundial
Mais Esportes
Faltando pouco tempo para a competição, a treinadora explica que o principal objetivo está sendo replicar as condições do Mundial. Perguntada sobre o que a equipe pode melhorar, Camila Farezin aposta nas preparações de controle:
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
— Sempre tem o que melhorar. A gente está procurando simular a semana que vai ser a do Mundial. A gente treina exatamente como vai ser o dia. Então, acho que essas meninas estão muito bem preparadas para esse momento. Temos tudo para fazer uma excelente série. Mas treino é treino, jogo é jogo. Por mais preparado que a gente estiver, tudo depende desses dois minutos e trinta.
Disputar em casa atrapalha ou ajuda no Mundial de Ginástica Rítmica?
A edição deste ano do Mundial de Ginástica Rítmica é a maior que já será realizada. Para além do desafio de disputar com mais equipes, há também o fator da torcida. A seleção atual nunca esteve em um ambiente com a torcida brasileira tão presente.
Comandando a Seleção de conjunto nas Olimpíadas Rio 2016, Camila já vivenciou a pressão da torcida e descreve como um desafio muito grande:
➡️ Programação do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro é divulgada
— É um desafio grande, a gente nunca vivenciou. Eu ainda vivenciei nas Olimpíadas de 2016, mas esse time não vivenciou. Não é fácil, é um momento desafiador, mas que a gente está trabalhando para isso. O próprio treinamento e controle vai fazer esse fortalecimento psicológico, para elas entenderem que ali é a mesma quadra, é a mesma coreografia, é só executar mais uma vez. Então, a gente está superpreparado para esse momento e agora é entregar para Deus e fazer os últimos ajustes
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias