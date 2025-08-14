Treinadora da Seleção de ginástica rítmica detalha preparação para Mundial

Camila Ferezin, treinadora da Seleção de conjunto da ginástica rítmica, detalhou como está sendo a preparação para o Mundial da modalidade, que neste ano acontece na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. A equipe vem fazendo uma campanha histórica nas competições pré-mundial e busca o primeiro título na competição. Assista à entrevista com Camila Ferezin no vídeo abaixo:

Faltando pouco tempo para a competição, a treinadora explica que o principal objetivo está sendo replicar as condições do Mundial. Perguntada sobre o que a equipe pode melhorar, Camila Farezin aposta nas preparações de controle:

— Sempre tem o que melhorar. A gente está procurando simular a semana que vai ser a do Mundial. A gente treina exatamente como vai ser o dia. Então, acho que essas meninas estão muito bem preparadas para esse momento. Temos tudo para fazer uma excelente série. Mas treino é treino, jogo é jogo. Por mais preparado que a gente estiver, tudo depende desses dois minutos e trinta.

Disputar em casa atrapalha ou ajuda no Mundial de Ginástica Rítmica?

A edição deste ano do Mundial de Ginástica Rítmica é a maior que já será realizada. Para além do desafio de disputar com mais equipes, há também o fator da torcida. A seleção atual nunca esteve em um ambiente com a torcida brasileira tão presente.

Equipe de ginástica rítmica para o Mundial de 2025 (Foto: Wallace Teixeira / Lance!)

Comandando a Seleção de conjunto nas Olimpíadas Rio 2016, Camila já vivenciou a pressão da torcida e descreve como um desafio muito grande:

— É um desafio grande, a gente nunca vivenciou. Eu ainda vivenciei nas Olimpíadas de 2016, mas esse time não vivenciou. Não é fácil, é um momento desafiador, mas que a gente está trabalhando para isso. O próprio treinamento e controle vai fazer esse fortalecimento psicológico, para elas entenderem que ali é a mesma quadra, é a mesma coreografia, é só executar mais uma vez. Então, a gente está superpreparado para esse momento e agora é entregar para Deus e fazer os últimos ajustes