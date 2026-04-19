A jornalista brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, faleceu na manhã do último sábado (18) enquanto disputava a etapa de natação do Ironman Texas, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu logo nos primeiros momentos da competição, por volta das 6h, no North Shore Park.

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Após horas de buscas intensas coordenadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery, o corpo da atleta foi localizado às 9h com o auxílio de radares.

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Em nota oficial, a organização do Ironman confirmou a fatalidade, embora tenha preservado a identidade da vítima no comunicado oficial:

"É com pesar que confirmamos o falecimento de um participante da prova durante a etapa de natação do triatlo IRONMAN Texas de hoje. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos do atleta e oferecemos nosso apoio neste momento tão difícil. Agradecemos também aos socorristas pela assistência prestada."

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Postagem do Ironman Texas sobre o falecimento da brasileira Mara Flávia (Foto: Captura de Tela/Facebook)

Legado no esporte

Seu currículo esportivo ostenta vitórias no GP Brasil e um terceiro lugar no Triatlo Brasília. Internacionalmente, a atleta conquistou duas classificações para o Campeonato Mundial de Ironman 70.3, levando a bandeira brasileira para provas nos Estados Unidos, Canadá, Espanha e Porto Rico.

Nas redes sociais, o clima é de consternação. Amigos, atletas e seguidores inundaram o perfil da jornalista com mensagens de pesar, destacando sua força, seu sorriso constante e as mensagens motivacionais que transformaram a vida de tantos que a acompanhavam. Mara deixa um legado de coragem para aqueles que, como ela, buscam no esporte uma ferramenta de renascimento.

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Comunicadora e atleta: quem era Mara?

Antes de se tornar uma figura inspiradora no esporte, Mara trilhou uma carreira sólida na comunicação. Formada em Jornalismo, iniciou sua jornada aos 18 anos em São Carlos, no interior paulista. Passou por rádio e televisão, chegando a apresentar programas de esportes radicais. No entanto, o desgaste profissional a levou a um diagnóstico de saúde que a forçou a repensar o estilo de vida.

Foi no triatlo, em 2019, que ela encontrou um novo propósito. Para Mara, a modalidade que une natação, ciclismo e corrida era muito mais que esforço físico. Em suas redes sociais, onde acumulava 58 mil seguidores, ela definia o esporte como um desafio de gestão de vida:

— É um dos esportes mais difíceis do mundo. Não apenas pela execução, mas pela organização da rotina. Dormir bem, comer bem e ter a cabeça saudável garantem os resultados — escreveu em 2022.

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