Australiano supera Bolt como atleta de 18 anos mais rápido nos 200m
Jovem fenômeno do atletismo, Gout Gout volta a quebrar um recorde do jamaicano
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O velocista australiano Gout Gout, de 18 anos, fez história ao estabelecer um novo recorde nos 200m rasos neste domingo (12). Durante o Campeonato Nacional de Atletismo, realizado em Sydney, o jovem venceu a prova com apenas 19s67 e bateu a melhor marca de um atleta dessa idade, superando Usain Bolt. O jamaicano havia feito o tempo de 19s93 em 2004, antes de se tornar uma lenda olímpica com oito medalhas de ouro nos Jogos.
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Ainda na mesma prova, o também australiano Aidan Murphy foi outro a quebrar o recorde de Bolt, cruzando a linha de chegada com 19s88 e levando a prata.
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Conheça Gout Gout, atleta que já bateu duas marcas de Bolt
Nascido em Queensland, na Austrália, Gout Gout é filho de imigrantes do Sudão do Sul. Segundo relato do pai ao canal australiano 7News, o nome do filho deveria ser Guot, mas houve um erro de grafia árabe na regularização dos documentos antes da ida para a Austrália, procedimento feito na fuga para o Egito. Apesar da desaprovação, o nome "pegou", impulsionado pelos feitos do jovem velocista no atletismo australiano.
Em 2024, Gout Gout já havia conseguido o melhor tempo de um atleta de 16 anos nos 200m, quebrando outro recorde que pertencia a Bolt. Na ocasião, o australiano ganhou a prova de uma competição escolar com 20s04, enquanto a marca do jamaicano era de 20s13.
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— Era isto que eu estava esperando. Temos atletas incríveis na Austrália e poder competir com eles nos motiva a ir além dos nossos limites. Dois australianos abaixo dos 20 anos. Isso é incrível. Sinto um grande alívio por ter corrido a prova legalmente. Tenho a velocidade e o físico necessários para correr em tempos como esse. Então, definitivamente, a sensação é ótima e estou pronto para mais — disse Gout, após a disputa deste domingo (12).
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