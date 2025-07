Campeão olímpico Alison Mamute anuncia aposentadoria do vôlei de praia

Alison Cerutti, campeão nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, anunciou que encerrará sua carreira no vôlei de praia ao final da temporada 2025. O comunicado foi feito nesta quinta-feira (24), após o atleta participar da etapa de Cuiabá do Circuito Brasileiro no último fim de semana. O jogador capixaba de 39 anos disputará seus últimos torneios no segundo semestre, com a etapa de Copacabana marcando sua despedida oficial das areias.

O atleta de 2,03m de altura e 102kg, conhecido como "Mamute", construiu uma trajetória de 20 anos no esporte profissional. Durante sua carreira, Alison conquistou a medalha de ouro olímpica no Rio 2016, ao lado de Bruno Schmidt, e a prata em Londres 2012, junto com Emanuel Rego, além do título do Campeonato Mundial, bicampeonato da Copa do Mundo e tricampeonato do Circuito Mundial.

Alison Mamute e Bruno Schmidt, medalha de ouro no Rio 2016 (foto: Divulgação FIVB)

Copacabana: 'Maracanã' do vôlei de praia

Nascido em Cachoeiro do Itapemirim (ES), Alison acumulou mais de 1.000 vitórias entre campeonatos nacionais e internacionais. Seus números incluem 136 pódios em competições ao longo da carreira, consolidando-o como um dos maiores nomes da história do vôlei de praia brasileiro.

Os compromissos finais do atleta incluem dois torneios do Circuito Americano nos Estados Unidos e a etapa de Copacabana, no Rio de Janeiro, prevista para o início de outubro. Alison completará 40 anos em dezembro deste ano.

— Fui muito feliz, fui muito além do que poderia imaginar. Olho para trás e sinto orgulho de tudo que fiz na minha carreira, das decisões que tomei, das escolhas que fiz. Sou realizado pelo que eu vivi dentro do vôlei de praia, não só pelas conquistas, mas pelas amizades, pelas experiências, oportunidades e aprendizados… Agradeço à minha família, a base de tudo, aos meus amigos, meus parceiros, técnicos, CBV, COB, patrocinadores, fãs e a todos os muitos profissionais que trabalharam comigo nesses 20 anos. Obrigado a todos pelo carinho e por me ajudarem a ser quem eu sou — afirmou o capixaba.

O jogador explicou a escolha de encerrar sua carreira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

— É um lugar muito especial para mim. Copacabana é o "Maracanã" do vôlei de praia. Em Copacabana eu disputei alguns dos campeonatos mais importantes da minha carreira, em Copacabana conquistamos a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Mas ainda falta muito, quero focar na etapa de Cuiabá, em fazer bons campeonatos, em aproveitar ao máximo esse tempo que ainda tenho como profissional — declarou Alison.

Entre as conquistas do atleta estão o tetracampeonato do torneio "Rei da Praia" e o título de "Melhor Jogador" do Campeonato Mundial em 2011. O COB o elegeu como parte da "Melhor Dupla do Ano" em 2015 e 2016.

Sobre seus planos após a aposentadoria, Alison disse:

— Quero curtir esse momento, encerrar bem minha carreira, aproveitar ao máximo. Depois eu quero estar com a minha família, acompanhar mais de perto o crescimento dos meus filhos, mas não me vejo longe do esporte. Vamos ver o que acontece.

