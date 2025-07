O Brasil chega carregado de representantes de alto calibre para o WTT Contender de Buenos Aires nesta quinta-feira (24). A competição ocorre na capital argentina entre terça-feira (22) e domingo (27 de julho). Os torcedores podem acompanhar as disputas por meio de transmissões ao vivo pela SporTV (TV fechada), pela CazéTV (YouTube) e pelo canal oficial da WTT, também no YouTube.

Como é o torneio de Buenos Aires

As rodadas qualificatórias do WTT Contender Buenos Aires começaram nesta terça-feira (22) e prosseguiram até quarta-feira (23). Outros mesa-tenistas brasileiros brigaram por vaga na rodada principal: Felipe Doti, Henrique Noguti e Hamilton Yamane na chave simples masculina; Sofia Kano, Karina Shiray, Victoria Strassburger, Beatriz Fiore e Jessica Prates na chave simples feminina. Apesar disso, apenas Karina avançou de fase.

O Brasil marcou presença também nas duplas na fase classificatória: Leonardo IIzuka/Felipe Doti nas duplas masculinas; Beatriz Fiore/Karina Shiray e Jessica Prates/Victoria Strassburger nas duplas femininas; e Giulia Takahashi/Felipe Doti nas duplas mistas. Dessa vez, a revez foi menor e apenas a dupla entre Jessica e Victoria foram eliminadas.

A primeira rodada da chave principal simples e de duplas terá sua estreia na quinta-feira (24). O evento segue com quartas de final na sexta-feira (25), semifinais no sábado (26) e a decisão no domingo (27).

Tenistas brasileiros na chave principal

Após dois dias de qualificatórias, Karina Shiray se garantiu na chave principal do simples feminino e representará o Brasil na rodada de 32. Assim como as mesa-tenistas brasileiras Bruna Takahashi, Giulia Takahashi e Laura Watanabe, que começam sua participação direto nesta fase. No masculino, Hugo Calderano e Leonardo Iizuka também estreiam na etapa simples.

continua após a publicidade

Para a etapa de duplas, oito mesa-tenistas brasileiros se dividem em cinco pares nas categorias de feminino, masculino e misto. Leonardo Iizuka e Felipe Doti seguem vivos da chave principal do masculino após classificação na primeira fase, assim como Beatriz Fiore e Karina Shiray, no feminino, e Felipe e Giulia Takahashi, no misto.

Giulia ainda faz dupla com Watanabe no feminino. Em destaque, o casal Calderano e Takahashi estreia já na chave principal de duplas misto.

Calendário de jogos da 1ª rodada da WTT Buenos Aires

Simples - Masculino

Leonardo Iizuka x Hiroto Shinozuka - 12h55

Hugo Calderano x Leandro Fuentes - 18h45

Simples - Feminino

Karina Shiray x Zhiying Zeng - 11h45

Laura Watanabe x Sofia Vega - 17h35

Giulia Takahashi x Joo Cheonhui - 19h20

Bruna Takahashi x Ayhika Mukherjee - 19h55

Duplas - Masculino

Leonardo Iizuka / Felipe Doti x Hwan Bae / Florian Bourrassaud - 19h55

Duplas - Feminino

Beatriz Fiore / Karina Shiray x Ana Codina / Candela Molero - 18h45 Giulia Takahashi / Laura Watanabe x I-Ching Cheng / Yu-Jhun Li - 12h55

Duplas - Misto

Felipe Doti / Giulia Takahashi x Martin Bentacor / Valentina Parola - 10h35 Hugo Calderano / Bruna Takahashi x Manav Thakkar / Swastika Ghosh - 10h35