Lutador Hulk Hogan morre após parada cardíaca aos 71 anos, diz site

O lendário lutador de wrestling Hulk Hogan morreu aos 71 anos em sua residência em Clearwater, Flórida, segundo informações do site TMZ Sports, nesta quinta-feira (24). Equipes médicas foram enviadas à casa do ícone da WWE nas primeiras horas da manhã.

Paramédicos e viaturas policiais compareceram em grande número à residência de Hogan. O lutador foi transportado em uma maca para uma ambulância após o chamado de emergência relacionado a uma parada cardíaca.

A morte acontece poucas semanas após sua esposa, Sky, desmentir rumores sobre seu estado de saúde. Na ocasião, ela afirmou que o coração dele estava forte durante sua recuperação de cirurgias. No mês passado, circularam informações de que Hogan estaria internado, mas tratava-se apenas de sintomas decorrentes de um procedimento no pescoço realizado em maio.

Luta livre como entretenimento familiar

A morte de Hogan encerra a carreira de uma das maiores personalidades do wrestling profissional. Hulk transformou a luta livre em entretenimento familiar. O esporte atraía um público restrito antes dele, mas suas performances teatrais no ringue cativaram crianças e seus pais, impulsionando a modalidade.

Em 1996, Hogan mudou de herói para vilão ao criar a NWO (New World Order), adotando o personagem Hollywood Hulk Hogan. Esta transformação aumentou sua fama e a popularidade do wrestling profissional.

A trajetória de Hogan incluiu confrontos importantes na WWE. Entre eles, o combate contra Dwayne "The Rock" Johnson no WrestleMania X8 em 2002 e o enfrentamento com Andre "the Giant" no WM 3. O lutador também protagonizou rivalidades com Ultimate Warrior e Randy Savage.

Hulk Hogan entrou para o Hall da Fama da WWE em 2005. Em 2015, foi removido após um escândalo envolvendo comentários racistas feitos durante um encontro íntimo que foi secretamente gravado. O site Gawker publicou o vídeo, levando Hogan a processar a empresa. Ele venceu a ação judicial. Em 2020, retornou ao Hall da Fama como membro da NWO.

O lutador construiu uma carreira no cinema, iniciada em 1982 com o filme "Rocky III," onde interpretou o personagem Thunderlips. Seu currículo inclui participações em "No Holds Barred," "Suburban Commando" e "Mr. Nanny." Na televisão, estrelou o reality show "Hogan Knows Best," com sua família: Linda, Nick e Brooke.

Em maio deste ano, Hogan lançou a Real American Freestyle, uma liga amadora de wrestling. O primeiro evento está programado para 30 de agosto no Fox Nation. Não há informações sobre o futuro deste projeto após seu falecimento.

