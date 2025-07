Mundial de Esgrima: Bia Bulcão avança e desafia top-5 do ranking

O Brasil garantiu uma representante no quadro principal do florete feminino no Mundial de Esgrima, em Tbilisi, na Geórgia. Nesta quinta-feira (24), a experiente Bia Bulcão venceu cinco de seis confrontos nas poules, a fase de grupos da esgrima, e passou pela etapa eliminatória para garantir sua vaga. A próxima adversária da brasileira a italiana Arianna Errigo, quarta colocada no ranking mundial.

Depois de garantir a melhor performance de sua chave nas poules, com saldo de 22 toques positivos, Bia Bulcão superou a chinesa Hiu Wai Valerie Cheng por 15 a 9 e avançou à fase principal. O confronto na chave principal diante de Arianna Errigo acontece nesta sexta-feira (25), às 4h15 (horário de Brasília).

A adversária da brasileira na próxima fase foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres e soma dez medalhas individuais em Mundiais. As duas se enfrentaram apenas uma vez, em 2014, com vitória da italiana por 15 a 3.

Brasileira enfrenta quarta melhor do mundo na próxima fase (Foto: Divulgação/ ECP)

Outras brasileiras não avançaram

Além de Bia Bulcão, o Brasil teve mais três representantes no florete feminino, mas Mariana Pistoia, Rafaella Gomes e Gabriella Vianna não avançaram ao quadro principal. Apesar de bom desempenho na fase de poules, vencendo os seis confrontos, Mariana parou na fase eliminatória, diante da grega Aikaterini-Maria Kontochristopoulou.

Rafaella Gomes venceu dois duelos na fase de grupos e avançou para as eliminatórias. Com vitória sobre a anfitriã Darya Ulasava, ela foi eliminada na sequência pela ucraniana Alina Poloziuk. Gabriella, que também venceu dois confrontos nas poules, caiu na primeira eliminatória para a britânica Amelie Tsang.

Brasil fora do quadro principal do sabre

Entre os homens, a disputa foi no sabre, e o Brasil ficou sem representantes no quadro principal. Marcus Pinto e Vince Liu somaram três vitórias cada e avançaram às eliminatórias. Enquanto Liu venceu o georgiano Vakhtangi Archvadze e caiu diante do egípcio Ahmed Hesham, Marcus Pinto foi eliminado em seu único confronto após as poules, diante do chinês Zezhong Zhang.

Erico Patto e Renato Saliba, que também competiram nesta quinta-feira (24), não tiveram bom desempenho nas poules e não avançaram às eliminatórias.