Tendo ninguém menos do que João Fonseca em seu hall de ex-campeões, o Torneio Roland-Garros Junior Series começa nesta quarta-feira (2) na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo. O número 1 do Brasil foi o primeiro vencedor da competição em 2022, aos 15 anos, no Rio de Janeiro. Os vencedores das chaves feminina e masculina (ambas nas simples) ganham convite para a chave juvenil de Roland Garros, em maio. Ao todo, são 32 atletas de até 17 anos, representando 10 países. A ESPN transmite a partir das 16h.



A competição em São Paulo tem como embaixadores os argentinos Gabriela Sabatini e Juan Martin Del Potro, dois gigantes da história da modalidade.

Os jovens competidores estão divididos em quatro grupos de quatro participantes, no sistema round-robin (todos contra todos). Os melhores de cada grupo se classificam para as semifinais, e os vencedores decidem a competição no domingo (6).

O brasiliense Pedro Chabalgoity e o paulista Thomas Miranda estão no Grupo A, enquanto o mato-grossense Leonardo Storck, da Rio Tennis Academy, está no Grupo B, o mato-grossense Livas Damazio, da Rede Tênis Brasil, no Grupo D. No Grupo C, Carlos Lino, da Rio Tennis, joga em grupo com o colombiano Juan Miguel Bolivar, o equatoriano Angel Veliz e o mexicano Luis Flores.

João Fonseca guarda ótimas lembranças do torneio

Atual 59º do mundo, João Fonseca guarda ótimas lembranças do torneio que ele ganhou há três anos, no Rio de Janeiro Country Club, em Ipanema:

- Ter vencido o Roland-Garros Junior Series by Renault três anos atrás foi um momento muito importante em minha carreira. Ganhei o torneio no Rio e, de repente, estava jogando meu primeiro Grand Slam em que cheguei à terceira rodada em Paris - recorda João Fonseca.



Com a experiência de quem, aos 18 anos, já tem um título de ATP (conquistado em Buenos Aires, em fevereiro), o pupilo do técnico Guilherme Teixeira sabe que o Roland-Garros Series é um grande estímulo para os novos tenistas:



- Esse torneio é muito importante para jogadores jovens, pois ele proporciona uma experiência e

oportunidades únicas, especialmente para jovens latinos, que estão tão distantes desses grandes eventos. Irei sempre guardar com muito carinho esse momento.

João Fonseca venceu o US Open juvenil em 2023

Um ano depois de disputar o Roland-Garros Series, João Fonseca conquistou, em 2023, o US Open juvenil, ano em que também chegou ao topo do ranking mundial da categoria.

Eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, pelo australiano Alex De Minaur (11º), o brasileiro retornará ao circuito no Masters 1000 de Madri, que começa no dia 21 de abril.

O brasileiro soma, neste ano, apenas em ATP's, Masters 1000 e Grand Slams, nove vitórias em 14 partidas. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira soma, além do título em Buenos Aires, os Challengers de Camberra, em janeiro, na Austrália, em Phoenix, em março.

- Tudo é uma experiência, acho que estou no caminho certo, fiz uma boa gira, três semanas muito boas, Indian Wells, Phoenix e Miami. Saldo muito positivo, tenho feito bom ano, me sentindo bem em quadra, bem fisicamente e mentalmente - disse o carioca de 18 anos, após a derrota para o australiano Alex De Minaur, 11º do mundo, em Miami.