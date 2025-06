Promessa do UFC revela estratégia para Charles do Bronx vencer Topuria

Com a aproximação do tão esperado confronto entre Charles ‘do Bronx’ e Ilia Topuria no UFC 317, as discussões sobre as táticas de luta estão fervendo nos bastidores do MMA. Em conversa com o canal ‘PVT’, o lutador Mauricio Ruffy, da equipe ‘Fighting Nerds’, compartilhou suas percepções sobre os elementos que podem ser cruciais para que o brasileiro recupere o cinturão dos pesos-leves (70 kg) contra o invicto georgiano, que vive na Espanha.

Segredo para o sucesso

Ruffy acredita que a agressividade inicial de Charles pode ser a chave para surpreender Topuria. Ele enfatiza a importância de Charles manter sua postura ofensiva, evitando cair na defensiva contra um adversário tão técnico e estratégico quanto Topuria.

- No começo da luta, o Charles é muito perigoso, e eu acho que ele não pode deixar de botar isso pra fora, no sentido de ficar pensando muito no que o Topuria vai trazer. O Topuria é um cara muito técnico, e um lutador técnico vai entrando na luta, vai sentindo a luta. Se o Charles quiser trocar técnica, não dá pra trocar técnica com o Topuria, o Charles não tem esse perfil - explicou Ruffy.

Além disso, Ruffy destacou o respeito que o jogo de solo de Oliveira impõe aos adversários. Ele considera que isso pode restringir as opções estratégicas de Topuria, especialmente se a luta se prolongar.

- Já vi vários caras ficarem mal com esse começo do Charles: aquele pisão na cara, joelhada voadora e aquela pressão. Os caras têm receio do chão dele. Tenho certeza que o Topuria tá dormindo e acordando pensando no jiu-jitsu do Charles. Se for uma luta mais prolongada e o Charles mantiver a intensidade, pode ser uma luta ruim pro Topuria e vermos ele ali muito cansado. Não consigo ver um favorito. Depende de como a luta vai desenrolar - concluiu Ruffy.

A luta entre Do Bronx e Ilia decidirá o novo campeão da categoria até 70 kg, após Islam Makhachev ter deixado o título vago ao subir de categoria. Essa será a estreia oficial de Topuria na divisão dos leves.

