Thunder administra vantagem e vence Timberwolves nos Playoffs da NBA

O Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 128 a 126, pela quarta partida da série na final da Conferência Oeste dos Playoffs da NBA, na noite desta segunda-feira (26), no Target Center. A partida foi de superioridade dos visitantes, que controlaram a vantagem conquistada no primeiro tempo até o fim. Shai Gilgeous-Alexander, do OKC, foi o cestinha do jogo com 40 pontos.

A quinta partida da série entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves será realizada na quarta-feira (28), no Paycom Center, em Oklahoma, às 21h30.

Como foi Thunder x Timberwolves?

A partida começou equilibrada, com ambas as equipes se alternando na liderança do placar. Na segunda metade do primeiro quarto, o Thunder conseguiu assumir a ponta de forma isolada, por sete pontos, 27 a 20. O Timberwolves até conseguiu diminuir a desvantagem para 29 a 26, porém, Oklahoma, no talento de Shai Gilgeous-Alexander, recuperou a vantagem no fim, 37 a 30.

No segundo quarto, a partida voltou a ser equilibrada, com o OKC administrando a vantagem conquistada no primeiro período. Na parte final, o Thunder teve leve superioridade, onde conseguiu aumentar a vantagem na liderança por um ponto, 65 a 57. No ataque de Oklahoma, Shai seguia no protagonismo do ataque, ao anotar 21 pontos no primeiro tempo.

Após o intervalo, o Timberwolves voltou melhor e, após sequência de 9 a 0, ficou a dois pontos do empate, 68 a 66. O Thunder se recuperou e voltou rapidamente a pontuar, 75 a 66. Porém, Minnesota se manteve em ritmo alto e empatou a partida em 79 a 79 após duas cestas de três seguidas de Donte DiVincenzo. Com o empate, Mark Daigneault pediu tempo e organizou a equipe de Oklahoma, que deu resultado. O time visitante se manteve à frente após marcar 11 pontos a 6 nos últimos três minutos, 90 a 85.

O último quarto começou equilibrado, com o Thunder se mantendo na liderança, mesmo com o Timberwolves inspirado no ataque. Na metade do período, o Timberwolves ficou a uma posse do empate, após duas cestas de três seguidas de Anthony Edwards e Donte DiVincenzo. Porém, o empate não veio, com Jalen Williams marcando 14 pontos no quarto, o OKC voltou a ter sete de vantagem.

Mas no minuto final, o Timberwolves acordou e após cinco pontos seguidos de Jaden McDaniels, o time da casa seguiu com o sonho da virada, ainda mais quando Gilgeous-Alexander errou um dos lances livres. Porém, com pouco tempo no relógio, a vitória improvável de Minnesota não veio e o Oklahoma City Thunder venceu por 128 a 126. Com o resultado, o OKC abre 3 a 1 na série e pode confirmar a vaga na final da NBA na próxima partida.

