Karl-Anthony Towns brilha no último quarto e Knicks vence Pacers na NBA

O New York Knicks venceu o Indiana Pacers por 106 a 100, pela terceira partida da série na final da Conferência Leste dos Playoffs da NBA, na noite deste domingo (25), no Gainbridge Fieldhouse. A partida começou com domínio do time da casa, que chegou a abrir 20 pontos no primeiro tempo. Porém, Karl-Anthony Towns brilhou e os nova-iorquinos conseguiram a virada no último quarto. Apesar do revés em seu território, o time de Indianápolis segue à frente na série por 2 a 1.

A quarta partida da série entre Indiana Pacers e New York Knicks será realizada na terça-feira (27), no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, às 21h (de Brasília).

Como foi Pacers e Knicks?

A partida começou com superioridade do Knicks, que saiu na frente no placar por 15 a 10. Mas, com a força da torcida, o Pacers reagiu e, forte no garrafão, a equipe virou o placar e foi para o segundo quarto na liderança por 30 a 26. Na sequência, Indiana aumentou o domínio, e, após sequência de 11 a 0, na qual aproveitou diversos erros de ataque dos nova-iorquinos, os mandantes abriram 55 a 35. No final do primeiro tempo, Nova Iorque conseguiu sobrevida e conseguiu cortar a desvantagem para 13 pontos: 58 a 45.

O Indiana Pacers abriu 20 pontos de vantagem ainda no primeiro tempo (Foto: Ron Hoskins/AFP)

Depois do intervalo, Nova Iorque ressurgiu no ataque, principalmente nos arremessos de quadra, com 43% nas cestas de três e 60% no garrafão. Na defesa, o Knicks até apresentou melhora, mas sem construir uma sequência até o fim do terceiro quarto, quando marcaram sete pontos seguidos com Miles McBride e foram para o último período atrás por 80 a 70.

No início do quarto final, Karl-Anthony Towns se tornou o nome da partida, ao marcar 15 pontos em apenas cinco minutos e virar a partida para o Knicks, por 89 a 88. No "clutch time", KAT seguia embalado e o time de Nova Iorque abriu 96 a 92. Com três minutos para o fim, a partida ficou tensa, com diversos erros no ataque em ambos os lados, mas Indiana conseguiu empatar após quatro lances livres.

Karl-Anthony Towns marcou 24 pontos na partida, sendo 20 no último quarto (Foto: Justin Casterline/AFP)

No minuto final, com a partida empatada em 98 a 98, Jalen Brunson apareceu e, com um gancho no garrafão, colocou o Knicks à frente por 100 a 98. Após erro no ataque de Indiana, Josh Hart pegou o rebote e sofreu a falta, converteu os dois lances livres e ampliou a vantagem para 102 a 98. Mas, na sequência, foi a vez de Tyrese Haliburton converter dois FTS e deixar 102 a 100. Porém, o esforço do Pacers foi em vão, e após novos pontos de Brunson, a equipe nova-iorquina venceu por 106 a 100. Com o resultado, o New York Knicks diminuiu a desvantagem na série para 2 a 1.