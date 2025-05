Agente de LeBron James fala sobre futuro do astro na NBA: ‘Incerto’ De acordo com a NBC, a tendência é que o astro do Los Angeles Lakers atue por mais um ano e siga na franquia californiana

LeBron James na partida contra o Minnesota Timberwolves pelos Playoffs, em Los Angeles (Foto: Juan Ocampo / AFP) LeBron James na partida contra o Minnesota Timberwolves pelos Playoffs, em Los Angeles (Foto: Juan Ocampo / AFP)