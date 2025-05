Durante a partida entre New York Knicks e Indiana Pacers, realizada na última sexta-feira (23), no Madison Square Garden, o clima esquentou fora da quadra. Draymond Green, ala-pivô do Golden State Warriors e convidado como comentarista da transmissão, protagonizou um momento inusitado ao responder com ironia uma provocação vinda da arquibancada.

continua após a publicidade

Um torcedor dos Knicks alfinetou o jogador, relembrando a eliminação precoce do Warriors nos playoffs da NBA diante do Minnesota Timberwolves, e disparou em tom sarcástico:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Como foi a viagem para Cancún?

Green, conhecido por não fugir de provocações, respondeu na mesma moeda:

— Você tem condições de ir? — retrucou, antes de se afastar ao notar a aproximação de seguranças que intervinham na situação.

Draymond Green é ala-pivô do Golden State Warriors (Foto: AFP)

➡️ NBA: Warriors e Lakers se enfrentam no mercado de trocas

Veja vídeo:

➡️ NBA tem volta de transmissão confirmada para a Band; veja datas

Discussão entre Draymond e torcedor repercute na internet

O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais. Diante da fase complicada dos Knicks na série contra os Pacers, com duas derrotas, fãs adversários aproveitaram para zombar da situação do time nova-iorquino.

continua após a publicidade

— Os torcedores dos Knicks vão poder nos contar como é Cancún em breve — ironizou um usuário.

Outro foi direto:

— O cara perguntando sobre Cancún como se o time dele não fosse estar lá em uma semana.

➡️ NBA: Entenda o significado da comemoração de Haliburton após cesta da vitória

Próxima partida entre Knicks e Pacers

Na última partida, O Indiana Pacers venceu o New York Knicks por 114 a 109, realizada na última sexta-feira (23), pela segunda partida da série na final da Conferência Leste dos Playoffs da NBA, no Madison Square Garden. O jogo foi muito equilibrada durante os três primeiros quartos. No entanto, o último período foi de amplo domínio da equipe visitante, que produziu a vantagem no placar. O time de Indianápolis abriu uma vantagem de dois jogos na série, jogando ambas as partidas fora de casa.

O próximo confronto entre New York Knicks e Indiana Pacers, válido pelas finais da Conferência Leste da NBA, está marcado para este domingo (25), às 21h (horário de Brasília), no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis. A série está atualmente 2 a 0 a favor dos Pacers, após duas vitórias em Nova York. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney +.