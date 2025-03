Thiago Wild perde para francês e é eliminado do Masters 1000 de Miami

Thiago Wild perdeu para o francês Quentin Halys por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), na noite desta quarta-feira (19), no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, e foi eliminado do Masters 1000 de Miami. Após 1h14 de partida, o francês, top 57 do ranking da ATP, conseguiu duas quebras importantes na partida e controlou o brasileiro no saque, que segue em má fase em 2025.

Com o resultado, Quentin Halys irá encarar Lorenzo Musetti, número 16 do ranking da ATP. O italiano esteve de bye e irá estrear no Aberto de Miami contra o francês.

Como foi o jogo?

No início da partida, Thiago começou bem. O brasileiro teve a chance de quebrar Halys no primeiro serviço e confirmou o saque sem sofrer ponto. Porém, o francês conseguiu tomar o controle do jogo e quebrou o serviço de Wild, abrindo 3 a 1 e logo depois 4 a 1, após confirmar o saque no game seguinte.

O brasileiro buscou devolver a quebra, mas não conseguiu. Após 34 minutos, Halys fechou o primeiro set por 6/3. O francês se destacou nos saques, com quatro no primeiro set e oito no segundo. Wild também foi bem no saque, mas a falta de quebrar o serviço de Quentin foi o que pesou para a eliminação.

Quentin Halys venceu Thiago Wild por 2 sets a 0 no Masters 1000 de Miami (Foto: Rich Storry/AFP)

Na segunda parcial, Wild quase foi quebrado logo no primeiro game, mas conseguiu se recuperar. Porém, no quinto game, com o placar 2 a 2, Quentin quebrou o saque do brasileiro e abriu 3 a 2, que virou 4 a 2 logo depois, após o francês confirmar o serviço.

Sem ser quebrado na partida, Halys sacou para a vitória com a parcial em 5/4. No game, Quentin seguiu com saque agressivo, sendo recompensado com um ace. Na sequência, o francês conseguiu dificultar o jogo de Wild com o saque e venceu o set por 6/4. Após 1h14 de partida, Quentin Halys venceu Thiago Wild por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).