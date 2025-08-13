Dono de Hurricanes, da NFL, compra time campeão da NBA

Proprietário do Carolina Hurricanes, da NFL, Tom Dundon fechou acordo para comprar o Portland Trail Blazers do espólio de Paul Allen. A negociação, anunciada nesta quarta-feira (13), supera a marca de US$ 4 bilhões e inclui o compromisso de manter a franquia da NBA em Portland. Inicialmente publicada pelos jornalistas do "Sportico", a informação foi confirmada pelo repórter Shams Charania, da "ESPN". A transação ainda precisa receber aprovação do "Conselho de Governadores" da NBA para ser concluída.

A venda acontece três meses após o Trail Blazers terem anunciado formalmente, no dia 13 de maio, o início do processo de comercialização da franquia. Esta ação segue as instruções deixadas por Paul Allen antes de seu falecimento em 2018, que determinou a venda de todas as suas propriedades esportivas. Além do direcionamento de seus recursos para atividades filantrópicas.

O grupo comprador é encabeçado por Dundon, de 53 anos, e conta com a participação de Marc Zahr, co-presidente da Blue Owl Capital, e Sheel Tyle, natural de Portland e co-CEO da Collective Global, conforme informou o "Sportico". Segundo a publicação, ele assumirá a posição de "governador" do Trail Blazers após a conclusão da negociação, cuja data ainda não foi divulgada.

— Estamos empolgados — escreveu Dundon, ao "Sportico".

O processo de venda está sendo conduzido pelo banco de investimentos "Allen & Company" e pelo escritório de advocacia "Hogan Lovells". Desde a morte de Allen, sua irmã Jody tem atuado como governadora do Trail Blazers e supervisora do Allen Trust.

Mercado da NBA e NFL

Conforme a estimativa mais recente do portal norte-americano, a franquia de Portland está avaliada em US$ 3,6 bilhões. Paul Allen havia adquirido o time por US$ 70 milhões em 1988, enquanto Dundon comprou o Carolina Hurricanes em 2018 por US$ 425 milhões.

Além do Portland Trail Blazers, o espólio de Allen administra o Seattle Seahawks da NFL e possui 25% de participação no Seattle Sounders FC, da Major League Soccer (MLS). Apesar disso, em comunicado de maio, a organização informou que estas franquias não estão à venda.

Dundon também possui participações majoritárias na Professional Pickleball Association (PPA) e na Major League Pickleball, ampliando seu portfólio de investimentos esportivos com a aquisição do Trail Blazers.

