Bia Haddad no Masters 1000 de Miami: confira onde assistir e horário

Bia Haddad Maia estreia nesta quinta-feira (20) no Masters 1000 de Miami. A brasileira enfrenta a tcheca Linda Fruhvirtová na fase de 64. O jogo está marcado para às 20h (de Brasília) e tem transmissão do Disney+ no Brasil. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Em prol do crescimento do esporte, Liga Tênis 10 realiza torneio no Rio de Janeiro

Com apenas duas vitórias em dez partidas em quadra dura, Bia Haddad busca recuperação na temporada. A brasileira saiu derrotada dos seus últimos cinco jogos, sendo quatro em estreias. Neste momento, a tenista ocupa a 18ª colocação do ranking da WTA.

A número 1 do Brasil e 18ª do mundo já disputou o torneio na Flórida em sete ocasiões. Em duas delas, alcançou a terceira rodada, seu melhor resultado até agora: em 2018 e em 2022. As derrotas foram, respectivamente, para a letã Jelena Ostapenko e a ucraniana Anhelina Kalinina.

continua após a publicidade

Bia Haddad Maia no Australian Open (Foto: Paul Crock / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Do outro lado, Bia Haddad encara, Linda Fruhvirtová, de 19 anos e 215ª colocada do ranking. No torneio, a tcheca furou o qualy, superando, inclusive, a alemã Laura Siegemund, dupla da brasileira. Será o segundo duelo entre elas e a brasileira venceu o único até aqui.

FICHA TÉCNICA: Bia Haddad Maia X Linda Fruhvirtová

MASTERS 1000 DE MIAMI — FASE DE 64

📅 Dia: quinta-feira, 20 de março de 2025;

⏰ Horário: não antes das 20h (de Brasília);

🗺️ Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, na Flórida, nos EUA;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)