LeBron James é conhecido mundialmente por suas atuações na NBA, mas, em casa, o jogador é "apenas" um pai. Na terça-feira (22), o ala do Los Angeles Lakers compartilhou um momento familiar especial: a visita de seu filho Bryce, que estava na faculdade. Comprometido com Universidade do Arizona, o jovem enfrentará seu primeiro ano na NCAA, liga de basquete universitária, na próxima temporada.

A cena da chegada de Bryce foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais do ala de 40 anos. No registro, o filho mais novo de LeBron aparece falando com o cachorro enquanto o astro da NBA celebrada a volta do jovem para casa.

Tradução: "LeBron acabou de postar sobre Bryce ter voltado para casa da faculdade"

O momento entre pai e filho ficou marcado pela zoação de LeBron que, além de comentar o retorno de Bryce, comentou sobre sua barba. O comentário pareceu deixou com vergonha o universitário, que aparecia sorrindo para o pai.

— Aquele rapaz voltou da faculdade para passar um tempo em casa. Vocês estão vendo essa barba? — gritava LeBron James.

Com a entrada na NCAA, Bryce James se torna elegível para disputar o NBA Draft após sua temporada de estreia no universitário. Caso isso aconteça, LeBron poderá entrar mais uma vez para a história ao se tornar o primeiro jogador a atuar na liga junto dos dois filhos. Esse feito, inclusive, foi conquistado pelo astro com a chegada de Bronny James ao Lakers.

Futuro de LeBron na NBA

O renomado jornalista americano, Marc Stein, afirmou publicamente não acreditar que James encerrará sua carreira no Los Angeles Lakers. Segundo Stein, o astro deve assinar com outra equipe para a próxima temporada.

Analistas do mercado americano apontam que, caso se torne agente livre, o jogador terá três destinos prováveis, todos com base em seus laços profissionais e pessoais: a equipe do Dallas Mavericks, retorno ao Cleveland Cavaliers, ou ida para o Golden State Warriors.

A relação entre LeBron James e a diretoria dos Lakers é apontada como um ponto crítico. A chegada de Luka Dončić, embora tenha trazido um enorme talento para a equipe após a saída de Anthony Davis, também redefiniu a hierarquia interna.

Relatos da imprensa americana indicam que James estaria descontente com a percepção de que, gradualmente, estaria sendo colocado em um segundo plano, com a franquia focando seu projeto de longo prazo no astro esloveno.

Esse possível desentendimento sobre seu papel seria um fator decisivo em 2026. Mesmo em idade avançada, analistas acreditam que James buscará uma situação onde sua liderança e protagonismo sejam indiscutíveis.

Apesar disso, fontes da liga confirmaram que LeBron fez questão de ligar pessoalmente para Luka Dončić para parabenizá-lo por sua recente renovação de contrato com a equipe de Los Angeles.