Kyrgios vira, avança em Miami e quebra jejum de mais de 2 anos

O australiano Nick Kyrgios, ex-top 13 do mundo e atual 892º, venceu sua primeira partida em nível ATP desde outubro de 2022, ao superar de virada o americano Mackenzi McDonald, 101º, na estreia do Masters de Miami.

Kyrgios passou as duas últimas temporadas lidando com uma lesão no joelho e outra no punho, que há duas semanas o fez desistir da disputa no Masters de Indian Wells.

Vindo da recuperação das duas lesões que precisaram de cirurgias, Kyrgios batalhou por 1h45 para fechar o placar em 3/6, 6/3 e 6/4, tendo disparado 13 aces contra seis de McDonald. O americano cometeu 19 erros não-forçados contra 26 do australiano, que disparou 29 bolas vencedoras contra 25 de McDonald.

Como foi a partida de Kyrgios?

Kyrgios saiu perdendo o jogo em 3/0, com quebra no 2º game, ele reagiu e devolveu a quebra no 5º game, mas voltou a sofrer quebra no 8º e saiu em desvantagem.

Com jogo equilibrado, Kygios garantiu o empate, com quebra única no 8º game da segunda etapa, definindo a virada em quebra no 7º game do set decisivo.

Nick Kyrgios em ação no ATP de Houston (Foto: ATP)

A última vitória de Kyrgios no circuito profissional foi nas oitavas de final do ATP 500 de Tóquio, no Japão, em outubro de 2022, contra o polonês Kamil Majchrzak. De lá pra cá, Kyrgios foi eliminado na rodada seguinte pelo americano Taylor Fritz; perdeu sua única partida em 2023 em sua tentativa de retorno na grama de Stuttgart, na Alemanha.

Kyrgios ficou toda a temporada 2024 sem jogar e perdeu as três partidas que disputou em 2025, em Brisbane (Austrália), no Australian Open e sua desistência em Indian Wells, nos Estados Unidos.