Resenha e chuva de medalhas: Caribé fala do clima da natação no Pan Júnior

PARAGUAI - Principal nome da nova geração da natação brasileira, Guilherme Caribé leva a sério seu papel como referência, mas nos Jogos Pan-Americanos Júnior, aproveita para descontrair um pouco. Toda passagem pela zona mista para atender a imprensa é cheia de risadas e brincadeiras ao lado dos companheiros de Seleção. Os ótimos resultados da equipe na competição, com chuva de medalhas diariamente, contribuem para o clima leve. Veja no vídeo acima.
Desde a estreia da modalidade no evento, no último domingo (10), o Brasil já conquistou 26 medalhas na modalidade, sendo 16 ouros, sete pratas e três bronzes. Ainda há mais dois dias de finais a serem disputadas e a delegação deve contribuir ainda mais com o quadro de medalhas do país.
— Depois dos 100m a gente sabe que só tem mais uma ida, então fica tudo mais tranquilo. Tá aí os meninos que moram comigo, é um clima bem descontraído, a gente tava nadando, terminou a prova, a gente olhou um pra cara do outro e começou a rir. Acredito que de tarde (nas finais) provavelmente o clima dê uma esfriada, mas depois da prova volta a resenha, volta a risada - contou.
Caribé chegou ao Pan Júnior após uma sequência bastante cansativa, com a disputa do Mundial de Esportes Aquáticos em Singapura e a viagem ao Paraguai. Mesmo assim, fez sua terceira melhor marca pessoal nos 100m livre, com 47s54, garantindo a medalha de ouro e o recorde júnior em uma das provas mais tradicionais da natação.
— O Brasil tá medalhando bastante nesses Jogos, estamos dando grandes resultados, grandes atletas fazendo suas melhores marcas pessoais. Acredito que a gente ainda vem bem nesses dois últimos dias - finalizou.
Veja todas as medalhas da natação brasileira no Pan Júnior
OURO
- Lúcio Filho - 100m borboleta
- Guilherme Caribé - 100m livre
- Gustavo Francisco - 200m borboleta
- Stephan Steverink - 200m livre
- Stephan Steverink - 400m livre
- Stephan Steverink - 800m livre
- Joice Otero - 100m borboleta
- Stephanie Balduccini - 100m livre
- Stephanie Balduccini - 200m livre
- Ana Julia Amaral - 200m borboleta
- Agatha Amaral - 200m peito
- Leticia Romão - 800m livre
- Revezamento 4 x 100m livre masculino
- Revezamento 4 x 100m livre feminino
- Revezamento 4 x 100m livre misto
- Revezamento 4 x 100m medley misto
PRATA
- Guilherme Camossato - 100m peito
- Guilherme Camossato - 200m peito
- Samuel Lopes - 200m costas
- Gabriel Moura - 200m borboleta
- João Pierre Campos - 800m livre
- Beatriz Bezerra - 100m borboleta
- Letícia Romão - 400m livre
BRONZE
- Leonardo Alcantara - 400m livre
- Julia Ferreira - 100m costas
- Nichelly Lysy - 200m peito
