Mais Esportes

Resenha e chuva de medalhas: Caribé fala do clima da natação no Pan Júnior

Seleção já conquistou 26 medalhas na modalidade

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
Enviada especial
Dia 13/08/2025
13:05
  • Matéria
  • Mais Notícias

PARAGUAI - Principal nome da nova geração da natação brasileira, Guilherme Caribé leva a sério seu papel como referência, mas nos Jogos Pan-Americanos Júnior, aproveita para descontrair um pouco. Toda passagem pela zona mista para atender a imprensa é cheia de risadas e brincadeiras ao lado dos companheiros de Seleção. Os ótimos resultados da equipe na competição, com chuva de medalhas diariamente, contribuem para o clima leve. Veja no vídeo acima.

Relacionadas

➡️Família judô: como os atletas do Brasil construíram um lar na busca pelo sonho

Desde a estreia da modalidade no evento, no último domingo (10), o Brasil já conquistou 26 medalhas na modalidade, sendo 16 ouros, sete pratas e três bronzes. Ainda há mais dois dias de finais a serem disputadas e a delegação deve contribuir ainda mais com o quadro de medalhas do país.

— Depois dos 100m a gente sabe que só tem mais uma ida, então fica tudo mais tranquilo. Tá aí os meninos que moram comigo, é um clima bem descontraído, a gente tava nadando, terminou a prova, a gente olhou um pra cara do outro e começou a rir. Acredito que de tarde (nas finais) provavelmente o clima dê uma esfriada, mas depois da prova volta a resenha, volta a risada - contou.

Caribé chegou ao Pan Júnior após uma sequência bastante cansativa, com a disputa do Mundial de Esportes Aquáticos em Singapura e a viagem ao Paraguai. Mesmo assim, fez sua terceira melhor marca pessoal nos 100m livre, com 47s54, garantindo a medalha de ouro e o recorde júnior em uma das provas mais tradicionais da natação.

➡️Exclusivo: Stephanie Balduccini explica desabafo no Mundial de natação

— O Brasil tá medalhando bastante nesses Jogos, estamos dando grandes resultados, grandes atletas fazendo suas melhores marcas pessoais. Acredito que a gente ainda vem bem nesses dois últimos dias - finalizou.

Natação brasileira já levou 26 medalhas no Pan Júnior
Natação brasileira já levou 26 medalhas no Pan Júnior (Foto: Miriam Jeske/COB)

Veja todas as medalhas da natação brasileira no Pan Júnior

OURO

  1. Lúcio Filho - 100m borboleta
  2. Guilherme Caribé - 100m livre
  3. Gustavo Francisco - 200m borboleta
  4. Stephan Steverink - 200m livre
  5. Stephan Steverink - 400m livre
  6. Stephan Steverink - 800m livre
  7. Joice Otero - 100m borboleta
  8. Stephanie Balduccini - 100m livre
  9. Stephanie Balduccini - 200m livre
  10. Ana Julia Amaral - 200m borboleta
  11. Agatha Amaral - 200m peito
  12. Leticia Romão - 800m livre
  13. Revezamento 4 x 100m livre masculino
  14. Revezamento 4 x 100m livre feminino
  15. Revezamento 4 x 100m livre misto
  16. Revezamento 4 x 100m medley misto

PRATA

  1. Guilherme Camossato - 100m peito
  2. Guilherme Camossato - 200m peito
  3. Samuel Lopes - 200m costas
  4. Gabriel Moura - 200m borboleta
  5. João Pierre Campos - 800m livre
  6. Beatriz Bezerra - 100m borboleta
  7. Letícia Romão - 400m livre

BRONZE

  • Leonardo Alcantara - 400m livre
  • Julia Ferreira - 100m costas
  • Nichelly Lysy - 200m peito

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

