Resenha e chuva de medalhas: Caribé fala do clima da natação no Pan Júnior

PARAGUAI - Principal nome da nova geração da natação brasileira, Guilherme Caribé leva a sério seu papel como referência, mas nos Jogos Pan-Americanos Júnior, aproveita para descontrair um pouco. Toda passagem pela zona mista para atender a imprensa é cheia de risadas e brincadeiras ao lado dos companheiros de Seleção. Os ótimos resultados da equipe na competição, com chuva de medalhas diariamente, contribuem para o clima leve. Veja no vídeo acima.

Desde a estreia da modalidade no evento, no último domingo (10), o Brasil já conquistou 26 medalhas na modalidade, sendo 16 ouros, sete pratas e três bronzes. Ainda há mais dois dias de finais a serem disputadas e a delegação deve contribuir ainda mais com o quadro de medalhas do país.

— Depois dos 100m a gente sabe que só tem mais uma ida, então fica tudo mais tranquilo. Tá aí os meninos que moram comigo, é um clima bem descontraído, a gente tava nadando, terminou a prova, a gente olhou um pra cara do outro e começou a rir. Acredito que de tarde (nas finais) provavelmente o clima dê uma esfriada, mas depois da prova volta a resenha, volta a risada - contou.

Caribé chegou ao Pan Júnior após uma sequência bastante cansativa, com a disputa do Mundial de Esportes Aquáticos em Singapura e a viagem ao Paraguai. Mesmo assim, fez sua terceira melhor marca pessoal nos 100m livre, com 47s54, garantindo a medalha de ouro e o recorde júnior em uma das provas mais tradicionais da natação.

— O Brasil tá medalhando bastante nesses Jogos, estamos dando grandes resultados, grandes atletas fazendo suas melhores marcas pessoais. Acredito que a gente ainda vem bem nesses dois últimos dias - finalizou.

Natação brasileira já levou 26 medalhas no Pan Júnior (Foto: Miriam Jeske/COB)

Veja todas as medalhas da natação brasileira no Pan Júnior

OURO

Lúcio Filho - 100m borboleta Guilherme Caribé - 100m livre Gustavo Francisco - 200m borboleta Stephan Steverink - 200m livre Stephan Steverink - 400m livre Stephan Steverink - 800m livre Joice Otero - 100m borboleta Stephanie Balduccini - 100m livre Stephanie Balduccini - 200m livre Ana Julia Amaral - 200m borboleta Agatha Amaral - 200m peito Leticia Romão - 800m livre Revezamento 4 x 100m livre masculino Revezamento 4 x 100m livre feminino Revezamento 4 x 100m livre misto Revezamento 4 x 100m medley misto

PRATA

Guilherme Camossato - 100m peito Guilherme Camossato - 200m peito Samuel Lopes - 200m costas Gabriel Moura - 200m borboleta João Pierre Campos - 800m livre Beatriz Bezerra - 100m borboleta Letícia Romão - 400m livre

BRONZE

Leonardo Alcantara - 400m livre

Julia Ferreira - 100m costas

Nichelly Lysy - 200m peito

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)