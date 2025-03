Rayssa Leal retorna ao STU Pro Tour e afirma: ‘Há muita responsabilidade’

O STU Pro Tour, um dos principais eventos do skate mundial, inicia suas atividades em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, neste fim de semana, de 21 a 23 de março. O evento marca o retorno de Rayssa Leal ao tour, após um ano de ausência devido à sua preparação e participação nas Olimpíadas de Paris, onde conquistou sua segunda medalha olímpica.

Rayssa Leal, agora com 17 anos, reflete sobre as mudanças que ocorreram desde sua última participação no STU Pro Tour.

— O que em mim nesse tempo que não venho aqui? Muita coisa. Não só eu como profissional, mas como pessoa. Evoluí muito como pessoa, como atleta, como irmã, como filha. Minhas manobras mudaram, minha força, meu corpo. Então, a gente vai passando por toda essa transformação — compartilha a skatista.

Rayssa Leal durante a disputa do skate street nas Olimpíadas de Paris (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

Rayssa também destaca a responsabilidade e a experiência adquiridas ao longo dos anos, prometendo apresentar manobras diferentes e inovadoras para o público que acompanhará o evento.

— Outro dia tinha 14 anos e, agora, já estou com 17. Apesar da pouca idade, há muita responsabilidade e muita experiência também. Já tenho duas Olimpíadas e outros tantos campeonatos. Ou seja, quase tudo mudou e veremos muitas manobras diferentes aqui também — finalizou.

STU Pro Tour

A etapa de Porto Alegre não apenas abre a temporada do STU Pro Tour de 2025, mas também sinaliza a expansão do evento, que contará com competições em outras cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo, além de Cascais, em Portugal. A final do tour ainda está por ser definida, com possíveis sedes no Japão, China, Emirados Árabes Unidos ou Arábia Saudita.

Rafaela Murbach na etapa de Porto Seguro do STU National 2024 de skate (Foto: Pablo Vaz/STU)

Além de Rayssa Leal, o STU Pro Tour em Porto Alegre contará com a presença de skatistas de renome internacional, como a holandesa Keet Oldenbeuving, que também participou das últimas duas Olimpíadas. Esta será a quarta vez que a capital gaúcha recebe o evento, mas a primeira em que se configura como uma etapa internacional.