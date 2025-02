Tênis: Carlos Alcaraz tem atuação avassaladora e está na semi em Roterdã

No duelo espanhol, pelas quartas de final do ATP 500 de Roterdã, na Holanda, Carlos Alcaraz, 3º do ranking da ATP, venceu o compatriota Pedro Martinez, n° 44, em atuação avassaladora no piso rápido do evento. Após eliminação para Novak Djokovic no Australian Open, o espanhol busca o primeiro título do ano e busca recuperar o top 1 da ATP.

Como foi Carlos Alcaraz x Pedro Martinez?

Jogando de maneira muito consistente e buscando não deixar o compatriota alongar trocas de bola e as manter na linha de base. Alcaraz tomou a iniciativa desde o início do jogo e após 1h11 fechou o placar em 6/2 e 6/1.

Carlos converteu todos os sete aces da partida e venceu 91% dos pontos jogados com seu primeiro serviço, perdendo apenas dois pontos neste fundamento contra 51% de aproveitamento de Martinez, que cometeu quatro duplas-faltas a uma.

Principal favorito na chave em Roterdã, Alcaraz busca final inédita na carreira. O espanhol irá encarar o vencedor do confronto entre o russo Andrey Rublev e o polonês Hubert Hurkacz, que se enfrentam nessa sexta-feira (7).

Carlos Alcaraz no ATP de Roterdã (Foto: Sander Koning / AFP)

Carlos Alcaraz: dois Grand Slams em 2024

Carlos Alcaraz, de 21 anos conquistou Roland Garros, em junho, e Wimbledon, em julho. Além das duas grandes conquistas, o jovem levou mais duas taças e foi carrasco de Jannik Sinner, número 1 do mundo, ao vencer o italiano três vezes no ano. Carlos encerrou 2024 com 54 vitórias e 13 derrotas e ocupa a 3ª colocação do ranking da ATP.

continua após a publicidade

Para 2025, Carlos Alcaraz quer buscar o topo do ranking da ATP, que perdeu para o italiano Jannik Sinner. No Australian Open, o espanhol caiu nas quartas, para Novak Djokovic, e Sinner venceu o torneio pela segunda vez seguida. Para tentar se recuperar na tabela, Carlos terá que ser mais constante e vencer os próximos Grand Slams.