Resumão do Pan Júnior: natação leva 43 medalhas; vôlei e handebol vão à final

PARAGUAI - Com domínio absoluto do Brasil, as provas de natação nos Jogos Pan-Americanos Júnior se encerraram nesta quinta-feira (14). O país liderou o quadro de medalhas, com 24 ouros, 12 pratas e sete bronzes. No quadro de medalhas geral, o domínio ainda é verde e amarelo, já que a delegação brasileira somou, até o momento, 100 medalhas, com 47 ouros, 25 pratas e 28 bronzes. Veja no vídeo acima.

continua após a publicidade

➡️Gigantes do badminton, gêmeos elevam patamar do esporte no Brasil

Natação absoluta

A execução do hino nacional brasileiro virou rotina no Centro Aquático Olímpico, sede das provas da natação no Pan Júnior. Na despedida de Assunção, a seleção garantiu oito medalhas: os ouros de João Pierre Campos (1500m livre), Leticia Romão (1500m livre), e revezamento 4x100m medley feminino; as pratas de Stephan Steverink (200m medley), Fernanda Celidonio (200m medley), Matheus Melecchi (1500m livre) e revezamento 4x100m medley masculino.

Cabe um destaque para Stephan Steverink, de 21 anos. O nadador do Flamengo, que integrou a seleção brasileira no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura deixa o Pan Júnior com cinco ouros, uma prata e quatro vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, além do recorde júnior nos 800m livre.

continua após a publicidade

Natação brasileira conquistou 43 medalhas no Pan Júnior (Foto: Cesar Gomez/Panam Sports via Xpress Media)

Vôlei na final

A seleção feminina de vôlei manteve os 100% de aproveitamento no Pan Júnior e vai disputar a medalha de ouro. Nesta quinta-feira (14), a equipe venceu a República Dominicana por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/13. A decisão acontece nesta sexta-feira (15), a partir das 15h (horário de Brasília), diante do vencedor do confronto entre Argentina e México.

Brasil vence a República Dominicana por 3 sets a 0 (Foto: Ana Patricia/COB)

Baile do handebol

Outra seleção coletiva que deu mais um passo rumo à vaga para o Pan de Lima 2027 foi a do handebol feminino, que atropelou a equipe do Uruguai na semifinal, com vitória por 27 a 8. A final está marcada para esta sexta-feira (15), a partir das 20h (de Brasília), contra o vencedor do confronto entre Paraguai e Argentina.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)