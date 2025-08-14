menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

Canal divulga agenda de transmissão de jogos exclusivos da NBA

Streaming transmite finais de forma exclusiva

OKLAHOMA CITY, OK - JUNE 22: Shai Gilgeous-Alexander #2 of the Oklahoma City Thunder drives to the basket during the game against the Indiana Pacers during Game Seven of the 2025 NBA Finals on June 22, 2025 at Paycom Center in Oklahoma City, Oklahoma. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2025 NBAE Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
imagem cameraPartida da NBA (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
17:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

Faltando pouco mais de dois meses para o início da temporada regular da NBA, o Prime Video divulgou os primeiros 67 jogos com transmissão exclusiva da plataforma. As primeiras transmissões incluem a rodada dupla, no dia 24 de outubro. No primeiro dia, o canal passa os jogos entre Boston Celtics x New York Knicks e Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers. O streaming transmite as finais da NBA com exclusividade.

continua após a publicidade

Relacionadas

2025 NBA Finals final - Oklahoma City Thunder v Indiana Pacers
Jogo das finais da NBA (Foto: Juan Ocampo / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

A aquisição pelo Prime Video põe fim a uma era de 29 anos da ESPN Brasil como detentora exclusiva das transmissões das finais da NBA no país. A emissora do grupo Disney manteve os direitos em todos os anos desde 1996. Com isso, encerra essa sequência com a cobertura do título do Oklahoma City Thunder na última temporada, em 2024/25.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira a agenda de jogos da NBA exclusivos no Prime Video

DataTime de casaTime visitanteEvento

24/10/2025

Boston Celtics

New York Knicks

Temporada Regular

24/10/2025

Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers

Temporada Regular

31/10/2025

Boston Celtics

Philadelphia 76ers

Emirates NBA Cup

31/10/2025

Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies

Emirates NBA Cup

07/11/2025

Houston Rockets

San Antonio Spurs

Emirates NBA Cup

07/11/2025

Golden State Warriors

Denver Nuggets

Emirates NBA Cup

15/11/2025

Miami Heat

New York Knicks

Emirates NBA Cup

14/11/2025

Golden State Warriors

San Antonio Spurs

Emirates NBA Cup

21/11/2025

Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers

Emirates NBA Cup

21/11/2025

Denver Nuggets

Houston Rockets

Emirates NBA Cup

28/11/2025

Milwaukee Bucks

New York Knicks

Emirates NBA Cup

29/11/2025

Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers

Emirates NBA Cup

05/12/2025

Los Angeles Lakers

Boston Celtics

Temporada Regular

05/12/2025

Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder

Temporada Regular

09/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

10/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

10/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

13/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

13/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

13/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

16/12/2025

A definir

A definir

Emirates NBA Cup

19/12/2025

Philadelphia 76ers

New York Knicks

Temporada Regular

19/12/2025

Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves

Temporada Regular

26/12/2025

Boston Celtics

Indiana Pacers

Temporada Regular

27/12/2025

Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers

Temporada Regular

02/01/2026

Atlanta Hawks

New York Knicks

Temporada Regular

03/01/2026

Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors

Temporada Regular

10/01/2026

Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers

Temporada Regular

15/01/2026

Memphis Grizzlies

Orlando Magic

Temporada Regular

15/01/2026

Oklahoma City Thunder

Houston Rockets

Temporada Regular

16/01/2026

New York Knicks

Golden State Warriors

Temporada Regular

18/01/2026

Orlando Magic

Memphis Grizzlies

Temporada Regular

22/01/2026

Golden State Warriors

Dallas Mavericks

Temporada Regular

23/01/2026

Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers

Temporada Regular

23/01/2026

Houston Rockets

Detroit Pistons

Temporada Regular

23/01/2026

Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder

Temporada Regular

29/01/2026

Milwaukee Bucks

Washington Wizards

Temporada Regular

29/01/2026

Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves

Temporada Regular

31/01/2026

San Antonio Spurs

Charlotte Hornets

Temporada Regular

05/02/2026

Chicago Bulls

Toronto Raptors

Temporada Regular

07/02/2026

Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers

Temporada Regular

06/02/2026

New York Knicks

Detroit Pistons

Temporada Regular

07/02/2026

Los Angeles Clippers

Sacramento Kings

Temporada Regular

07/02/2026

Dallas Mavericks

San Antonio Spurs

Temporada Regular

12/02/2026

Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder

Temporada Regular

13/02/2026

Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers

Temporada Regular

19/02/2026

Detroit Pistons

New York Knicks

Temporada Regular

20/02/2026

Boston Celtics

Golden State Warriors

Temporada Regular

26/02/2026

Houston Rockets

Orlando Magic

Temporada Regular

27/02/2026

Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers

Temporada Regular

28/02/2026

Houston Rockets

Miami Heat

Temporada Regular

05/03/2026

Golden State Warriors

Houston Rockets

Temporada Regular

06/03/2026

Los Angeles Lakers

Denver Nuggets

Temporada Regular

07/03/2026

Orlando Magic

Minnesota Timberwolves

Temporada Regular

12/03/2026

Philadelphia 76ers

Detroit Pistons

Temporada Regular

12/03/2026

Boston Celtics

Oklahoma City Thunder

Temporada Regular

13/03/2026

New York Knicks

Indiana Pacers

Temporada Regular

14/03/2026

Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors

Temporada Regular

14/03/2026

Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks

Temporada Regular

28/03/2026

Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs

Temporada Regular

02/04/2026

Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder

Temporada Regular

02/04/2026

Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors

Temporada Regular

04/04/2026

San Antonio Spurs

Denver Nuggets

Temporada Regular

09/04/2026

Boston Celtics

New York Knicks

Temporada Regular

09/04/2026

Los Angeles Lakers

Golden State Warriors

Temporada Regular

10/04/2026

Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks

Temporada Regular

10/04/2026

Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets

Temporada Regular

14/04/2026

A definir

A definir

So-Fi Play-In Tournament

14/04/2026

A definir

A definir

So-Fi Play-In Tournament

15/04/2026

A definir

A definir

So-Fi Play-In Tournament

15/04/2026

A definir

A definir

So-Fi Play-In Tournament

17/04/2026

A definir

A definir

So-Fi Play-In Tournament

17/04/2026

A definir

A definir

So-Fi Play-In Tournament

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias