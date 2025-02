Bia Haddad estreia contra top 30 no WTA 1000 de Doha

Bia Haddad Maia, número 16 do mundo, conheceu, nesta sexta-feira (7), seu caminho no WTA 1000 de Doha, no Qatar, evento no piso duro com premiação de US$ 3,6 milhões (R$ 20.700 milhões).

A brasileira foi eleita a cabeça de chave 13 do evento e estreia contra a polonesa Magdalena Frech, 28ª colocada. Bia Haddad foi derrotada por ela no final do ano passado no WTA 1000 de Wuhan, na China. No retrospecto geral, a tenista lidera por 3 a 1.

Bia Haddad não pôde participar do torneio 500 de Abu Dhabi, que acontece esta semana. A brasileira teve uma pequena inflamação no ombro e não vai comparecer ao evento nos Emirados Árabes.

Caso vença Magdalena Frech, Bia Haddad encara uma qualifier ou outra polonesa, Magda Linette. Nas oitavas a brasileira pode cruzar com a número três do ranking, a americana Coco Gauff.

Bia Haddad em ação na primeira rodada do Australian Open (Foto: Divulgação)

Duplas do WTA 1000 de Doha

Nas duplas, Luisa Stefani, atual campeã, e a americana Peyton Stearns enfrentam a dupla da húngara Timea Babos e a americana Nicole Melichar. Luisa conquistou no domingo passado o troféu em Linz ao lado de Babos.

Bia Haddad volta a jogar com a alemã Laura Siegemund. Elas encaram as russas Ekaterina Alexandrova e Liudmila Samsonova. Se vencerem, encaram nas oitavas as cabeças de chave 4, a ucraniana Lyudmila Kichenok e a americana Sofia Kenin.