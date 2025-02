Ex-número 1 do mundo no tênis anuncia aposentadoria

Fim de uma era. Ex-número 1 do tênis, Simona Halep anunciou na terça-feira (4) sua aposentadoria. A romena possui um grande currículo, com títulos em Roland Garros (2018) e Wimbledon (2019), por exemplo. Os últimos anos de carreira foram conturbados, após ser pega no doping por meio de contaminação acidental.

continua após a publicidade

➡️Mercedes enxerga Russell mais maduro na Fórmula 1: ‘Tudo para ser campeão’

A polêmica envolvendo Simona se estendeu até a Corte Arbitral do Esporte (CAS), onde a tenista conseguiu a redução da pena para nove meses. No entanto, Halep nunca mais conseguiu desempenhar no mesmo nível que atingiu. Com isso, a romena se despediu das quadras jogango em casa pelo WTA de Cluj-Napoca, na Romênia. A atleta perdeu para italiana Luciana Bronzetti por 2 sets a 0, com duas parciais de 6/1.

— Mesmo que meu desempenho não tenha sido muito bom, ainda assim foi com a minha alma. Estou muito feliz que vocês tenham vindo, e me pergunto se voltarei novamente. Mas, por enquanto, esta foi a última vez que joguei aqui e não quero chorar — disse, emocionada.

continua após a publicidade

Ascensão até se tornar a número 1 do tênis feminino

A trajetória profissional de Halep começou em 2007. Sete anos depois, em 2014, a tenista chegou ao segundo lugar do ranking mundial, ao atingir as quartas de final do Australian Open. Já em 2017, Simona se tornou a líder ao perder a final de Roland Garros. Na temporada seguinte, a romena voltou novamente a final, mas saiu vencedora de seu primeiro Grand Slam. Em 2019, ela conquistou o troféu em Wimbledon.

Simona Halep com o troféu de Wimbledon, em 2019 (Foto: Ben Curtis/AFP)

Em 2022, durante o US Open, Simona Halep testou positivo para roxadustat, substância proibida que serve para tratar anemia e ajuda na produção de glóbulos vermelhos e na resistência. A atleta informou que a contaminação aconteceu pela ingestão de um suplemento dado por sue treinador Patrick Mouratoglou, que também treinou Serena Williams.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após conseguir provar que a contaminação aconteceu de forma "indireta", a tenista teve a pena, anteriormente de quatro anos, para nove meses.