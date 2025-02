Rio Open não terá juízes de linha pela primeira vez

A Chamada Eletrônica de Linha, que se tornou obrigatória em todo o circuito da ATP a partir de 2025, também está chegando à 11ª edição do Rio Open. O torneio será disputado de 15 a 23 de fevereiro. A tecnologia será implantada em todas as quadras de jogo no Jockey Club Brasileiro.

A Electronic Line Calling (ELC) substitui os tradicionais juízes de linha e avisa quando a bola é fora, além de indicar se houve foot fault do jogador, caso ele pise na linha de fundo na hora do saque. A tecnologia é considerada mais precisa do que os olhos humanos.

“O ELC Live é uma tecnologia que finalmente poderá ser usada no saibro. Seremos apenas o segundo torneio a usar esse sistema e torcemos para que o público goste da inovação (a estreia será em Buenos Aires na próxima semana). Em breve, o sistema deixará a transmissão e a experiência do fã de tênis ainda mais rica, com inúmeros dados e estatísticas geradas automaticamente”, afirmou Lui Carvalho, diretor do Rio Open.

Além de oferecer precisão nas marcações de quadra, a tecnologia gera também uma grande quantidade de dados sobre o desempenho dos jogadores. Com o suporte da Tennis Data Innovations (TDI), o sistema proporcionará insights valiosos sobre posicionamento, movimento da bola e velocidade de saque, entre outras estatísticas detalhadas.

Esses dados podem ser utilizados para análise de desempenho, ajudando jogadores e treinadores a refinarem suas estratégias.

João Fonseca participou do último Rio Open (Foto: Divulgação/Fotojump)

A importância no circuito ATP

O Rio Open ocupa um lugar de destaque no calendário da ATP por ser o único torneio da categoria ATP 500 realizado na América do Sul. Esse diferencial atrai tanto os melhores tenistas especializados em saibro quanto os fãs, que têm a oportunidade de acompanhar partidas de alto nível sem precisar viajar para a Europa.

Além do prestígio esportivo, o evento também tem um impacto econômico e social significativo para o Rio de Janeiro. Milhares de turistas nacionais e internacionais visitam a cidade durante o torneio, movimentando setores como hotelaria, transporte e gastronomia. Ao mesmo tempo, o Rio Open promove ações sociais, como clínicas de tênis para crianças e doações de equipamentos para projetos comunitários.

Carlos Alcaraz no Rio Open 2024 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O que esperar Rio Open 2025?

O Rio Open 2025 promete ser um dos melhores da história do torneio. Com a combinação de tenistas de renome, estrutura moderna e o clima descontraído do Rio de Janeiro, o evento deve atrair grande público e mídia internacional. Além das partidas emocionantes, os espectadores podem esperar uma programação cultural e gastronômica diversificada, que complementa a experiência esportiva.

Entre os destaques, está o envolvimento de empresas patrocinadoras que trazem ativações interativas e brindes para o público, além da transmissão completa das partidas por canais de TV e streaming (SporTV), ampliando o alcance do evento.