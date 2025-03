Wlamir Marques morreu na última terça-feira (18), aos 87 anos. O "Diabo Loiro", como era conhecido, é um dos maiores ídolos do basquete mundial. Durante o velório do atleta, Jorge Guerra, o Guerrinha, técnico de basquete do São Paulo, relembra o legado que Wlamir deixa no esporte.

— O Wlamir foi uma pessoa espetacular, que vai deixar um legado monstruoso. Ele sempre foi amado, construtivo e inspirador — declarou.

Guerrinha também destacou o impacto de Wlamir, que atravessa as gerações de atletas:

— A geração nova só escuta falar. Para a nossa geração, ele criou um impacto que levamos para frente. Ter o seu nome num ginásio do Corinthians não é para qualquer um. Ele hoje é uma marca no basquete, como Pelé foi para a gente no futebol e no esporte brasileiro. Ele é um dos grandes esportistas que marcou gerações. Temos que ser gratos por tudo que ele nos proporcionou.

Guerrinha, técnico do São Paulo, no NBB (Foto: Rubens Chiri /Saopaulofc.net)

Jorge Guerra é um dos principais técnicos do basquete brasileiro, ele soma mais de 500 partidas, passando por Bauru, Mogi e atualmente no São Paulo. Em 1987, foi campeão Pan-Americano com a seleção.

A história de Wlamir com o Corinthians foi tão marcante que o ginásio do clube, no Parque São Jorge, virou Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques em 2016. A lenda do basquete é o único a ter a camisa aposentada pelo basquete do Timão.

Após a aposentadoria, virou treinador

Wlamir treinou tanto o time masculino quanto o feminino do Corinthians após sua aposentadoria das quadras. A lenda do basquete levantou o caneco do Paulista nas duas modalidades.

Wlamir Marques é um dos ídolos do basquete mundial (Foto: Divulgação/CBB)

Confira, abaixo, os principais feitos de Wlamir Marques: