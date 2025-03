Ídolo do basquete brasileiro, Wlamir Marques morreu nesta terça-feira (18), aos 87 anos. O bicampeão mundial, lenda da Seleção Brasileira e do Corinthians, acumulou diversos feitos na carreira e deixou um vasto legado na modalidade. A campeã Hortência Macari e o jornalista Álvaro José lamentaram a morte do "Diabo Loiro".

continua após a publicidade

Hortência Marcari, campeã mundial de basquete feminino em 1994, destacou as comparações feitas com o estilo de jogo de Wlamir e o legado deixado por ele.

— Eu não tive a honra de vê-lo jogar e infelizmente não tem nenhum registro em vídeo, somente fotos. Mas quem viu me disse que o jogo dele era um pouco parecido com o meu, isso me dá muito orgulho já que ele foi muito grande. Eu o conheci pessoalmente nas transmissões, inclusive quando eu jogava, e ele sempre foi muito preciso nas suas análises. Perdemos o ícone, mas ficou o legado dele — contou ao Lance!

continua após a publicidade

Hortência é considerada rainha do basquete (Foto: Tom Dib/Lancepress!)

Álvaro José, jornalista esportivo, também destacou o legado deixado por Wlamir. Ele comparou as conquistas no basquete com as do futebol na época de Wlamir.

— Ele era um canhoto genial que superava toda e qualquer defesa. Para muitos, é o maior jogador da história do Brasil. Deixa saudades e um imenso legado. Afinal, a dupla Wlamir e Amauri nos anos 59 e 63 era como Pelé e Garrincha no futebol, com as conquistas da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Wlamir Marques e Álvaro José (Foto: Acervo pessoal/Álvaro José)

Wlamir Marques é bicampeão mundial de basquete. Além disso, conquistou duas pratas em mundiais pela seleção. Também conquistou dois bronzes seguidos em Jogos Olímpicos e três medalhas em jogos pan-americanos.

Em nota, o Comitê Olímpico do Brasil lamentou a morte de Wlamir e destacou as conquistas do atleta.

Confira, abaixo, os principais feitos de Wlamir Marques: