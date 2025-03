Nesta terça-feira (18), a morte de Wlamir Marques, aos 87 anos, ícone do basquete brasileiro, bicampeão mundial, entre outros títulos, deixou o esporte de luto. Nomes como Hortência Marcari, o técnico Miguel Ângelo da Luz e o jornalista Alvaro José lamentaram a perda de um gigante do esporte não só no Brasil. Entre muitas outras personalidades que se solidarizaram com o adeus de Wlamir estava José Neto, ex-técnico do Flamengo e da seleção feminina, além de outros clubes.

- É um dia muito triste para o desporto nacional. O professor Wlamir transcende a modalidade, por tudo o que ele fez, foi um ícone do desporto nacional. Ele se destacou pelo basquete, um desportista que conseguiu grandes feitos, como o bicampeonato mundial, jogou a final de outros dois Mundiais, chegou a quatro finais de Mundiais, duas medalhas olímpicas. Depois o Wlamir se tornou um treinador, um professor, um catedrático, da Universidade de Santo André. E, depois, um grande comentarista, foi nessa época que conheci mais o professor Wlamir, no meu início da carreira no Paulistano - contou ao Lance! Zé Neto.



E qual o maior legado de Wlamir?

- Foi a generosidade e humildade de querer passar todo o conhecimento, para que o outro pudesse ser melhor - respondeu Zé Neto.



Multicampeão pelo Flamengo, onde, em seis temporadas, conquistou 11 títulos (um Mundial, uma Liga das Américas, quatro NBB's e cinco Estaduais), Neto diz ter aprendido bastante com Wlamir:



- O que me marcaram muito foram as inúmeras vezes que, depois das partidas, e às vezes, antes, ele conversava comigo, me dava várias dicas. Recebi muita orientação pra que eu pudesse ser um treinador melhor. Tenho muita gratidão pelo esportista que foi o Wlamir, por ter marcado a história do basquete brasileiro e mundial. Mas, também, como professor, um amigo, um orientador, tenho muita gratidão a ele. O desporto está triste, mas, com certeza, o céu está em festa porque está recebendo, além de um grande desportista, a grande pessoa que foi o professor Wlamir Marques - encerrou Neto, cujo mais recente clube foi o Petro de Luanda, em Angola, onde conquistou 4 Supertaças e três Taças de Angola, além do prêmio de melhor treinador da África.

Magic Paula homenageia Wlamir Marques



Nas redes sociais, 'Magic' Paula, um dos maiores nomes da história da modalidade no país, também homenageou Wlamir:

- Um ser humano especial





Os principais feitos de Wlamir Marques: