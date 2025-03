Ídolo do basquete brasileiro Wlamir Marques morre aos 87 anos

A Confederação Brasileira de Basketball anunciou nesta terça-feira (18) o falecimento de Wlamir Marques aos 87 anos, em São Paulo.

Em nota, a CBB afirmou que o ex-atleta ficou internado um longo período na UTI de um hospital particular.

Natural de São Vicente, em São Paulo, Wlamir deixa um legado eterno, sendo lembrado como um dos maiores atletas a representar o Brasil no esporte mundial.

Com uma carreira brilhante que se estendeu pelas décadas de 1950, 1960 e 1970, Wlamir foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso do basquete brasileiro em torneios internacionais.

Sua trajetória foi marcada por atuações memoráveis que o levaram a conquistar títulos importantes pela Seleção Brasileira.

Entre suas maiores conquistas estão o Bicampeonato Mundial, dois vice-campeonatos Mundiais, duas Medalhas Olímpicas – uma de bronze nos Jogos de Roma (1960) e outra de bronze nos Jogos de Tóquio (1964) –, além de títulos nos campeonatos Sul-Americanos e Pan-Americanos.

Wlamir Marques foi Bicampeão Mundial com a Seleção Brasileira de Basquete. (Foto: Divulgação/CBB)

Além de ser membro do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro e do Hall da Fama da FIBA, Wlamir recebeu o Troféu Heims de Melhor Atleta da América do Sul em 1961 e a Medalha do Mérito Esportivo, duas importantes honrarias que refletem sua enorme importância para o esporte nacional e internacional.

Sua trajetória vitoriosa também inclui quatro títulos Sul-Americanos, entre 1958 e 1963, um feito que consolidou sua posição como uma das maiores referências do basquete mundial.

Wlamir Marques, o Diabo Loiro ou o Disco Voador, será eternamente lembrado não apenas por suas vitórias e medalhas, mas também pela sua ética, garra e espírito de equipe.

A relação de Wlamir Marques com o Corinthians:

O Diabo Loiro chegou ao Corinthians em 1962, no auge da sua performance, onde conquistou 18 títulos pelo Alvinegro (três sul-americanos, três brasileiros, cinco paulistas e sete paulistanos).

Após se aposentar das quadras, Wlamir voltou ao Corinthians, onde foi técnico com passagens tanto na equipe Masculina, quanto a Feminina.

Suas conquistas pelo Timão renderam outras homenagens históricas: em 2016, o ginásio principal do Parque São Jorge foi batizado como Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques e neste seu mesmo local, em 2023, Wlamir foi eternizado pelo Corinthians, ao ter seu busto inaugurado no espaço, o primeiro busto de um atleta de basquete na história do Clube.