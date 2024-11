Mike Tyson muda regras do boxe para poder lutar com Jake Paul

O combate entre Mike Tyson e Jake Paul será realizado no dia 15 de novembro. As regras para a grande luta foram divulgadas. Com algumas diretrizes dentro do normal, outras ganharam destaque, pelas diferenças em relação à maneira como o boxe normalmente é praticado. Mudanças foram requisitadas pelo veterano boxeador de 58 anos, que não faz uma luta profissional há quase 20.

Uma das mudanças que chamaram a atenção é o tempo de cada um dos oito rounds. Em vez de três minutos, serão apenas dois, o que é a duração comum em lutas amadoras de boxe, ou em lutas profissionais femininas. Tyson contou que solicitou a mudança para tornar a luta mais ativa, já que não terá que gastar muito mais energia.

Outra regra diferente é o peso das luvas. No equipamento da categoria peso meio-médio (até 66,6kg), é de 10 onças (cerca de 283g), mas, para o duelo de 15 de novembro, será de 14 onças (cerca de 397g). Alguns especialistas apontam que o motivo seria para amenizar o golpe, tornando-o mais "suave". Tyson não se pronunciou sobre a mudança, mas o próprio Jake Paul, em seu podcast, concordou com todos os termos do adversário.

Por que Tyson conseguiu mudar as regras?

Alguns estados norte-americanos exigem que as luvas de boxe para lutas na categoria até 66,6kg sejam de 10 onças, mas o Texas, onde o combate ocorrerá, não impõe tal regra.

O órgão responsável pela regulamentação dos eventos esportivos no Texas já aprovou as modificações solicitadas por Bryce Holden, o promotor do evento. Essa será a primeira vez que o estado permitirá o uso de luvas de 14 onças para a categoria meio-médio do boxe.

Segundo o porta-voz do departamento, as alterações foram autorizadas porque não representam um risco maior para os lutadores. No entanto, apesar das mudanças terem sido aprovadas, ainda não se sabe se a luta será oficialmente sancionada. Caso não seja sancionada, a luta será considerada uma exibição e o resultado não será registrado no cartel de nenhum dos combatentes.

O confronto entre Mike Tyson e Jake Paul acontecerá no dia 15 de novembro, em Arlington, no Texas, com transmissão ao vivo pela Netflix, em horário a ser definido. O card também contará com outras duas lutas: a porto-riquenha Amanda Serrano contra a irlandesa Katie Taylor; e o brasileiro Whindersson Nunes contra indiano Neeraj Goyat.