Mike Tyson se prepara para a luta contra o youtuber Jake Paul, no dia 15 de novembro, e abriu o jogo sobre o uso de cannabis, presente na preparação do astro para o evento. Um dos maiores pugilistas da história, o americano é empresário e defensor do uso da substância presente na planta.

continua após a publicidade

— A cannabis mudou completamente a minha vida. Eu não estaria lutando, não participaria desses eventos esportivos se não fosse a cannabis — afirmou em entrevista ao "Uol".

➡️ Em choque, Mike Tyson descobre morte de Maguila em entrevista

Aos 58 anos, Tyson, dono de 44 vitórias em 50 lutas, defende o uso da erva inclusive em período intenso de treinamento para a luta. Segundo a lenda do boxe, a cannabis é um estilo de vida.

continua após a publicidade

— Por que não usar? Me inspira a treinar mais pesado — disse o lutador.

➡️ De olho em transmissões esportivas, Netflix aposta em Mike Tyson x Jake Paul

O que diz a Agência Mundial de Antidoping em relação à cannabis?

De acordo com Mike Tyson, o uso de cannabis influencia diretamente no preparo físico e mental, o que o motiva defendê-la como um recurso importante na vida dos atletas. A Agência Mundial de Antidoping (WADA) proíbe o THC (tetrahidrocanabinol). A planta contém CBD (canabidiol), substância com efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, usada para aliviar dores e melhorar a recuperação muscular.

Mike Tyson recuperou parte da fortuna com negócios na cannabis (Foto: Reprodução)

Empreendimento quase bilionário

Mike Tyson é uma das celebridades que mais lucraram ao apostar no mercador de cannabis, especificamente em Nova Iorque, onde o uso é legalizado para fins recreativos desde 2020 e a concessão de licença para a venda do produto começou em 2022.

continua após a publicidade

O maior sucesso do empreendimento é a linha Tyson 2.0. Entre os produtos vindo da cannabis, há flores, vaporizadores e comestíveis — em formato de orelha, em alusão à mordida de Tyson em Evander Hollyfield, em 1997.

Segundo a revista “Forbes”, em 2023, a marca gerou US$ 150 milhões (cerca de R$ 865 milhões) de receita. Deste valor, 30% veio das vendas de cannabis, e o restante da comercialização de acessórios. Em 2019, Mike Tyson chegou a afirmar que gastava US$ 40 mil em maconha por mês.

Ao “New York Times”, em janeiro deste ano, Tyson afirmou que queria solidificar o legado como pioneiro no mercado de cannabis nos Estados Unidos. Para ele, é mais importante que os lucros das vendas.

— Isso é mais importante para mim do que ganhar dinheiro — afirmou Mike.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando é a luta entre Mike Tyson e Jake Paul?

O combate entre Mike Tyson e Jake Paul será no dia 15 de novembro, com transmissão, ao vivo e exclusivamente na Netflix, às 22h (Horário de Brasília). O duelo será realizado no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.