Em choque, Mike Tyson descobre morte de Maguila em entrevista

Após quase uma semana, o boxeador Mike Tyson descobriu sobre a morte da lenda brasileira do boxe Maguila durante uma entrevista à Ag. Fight, nesta quarta-feira (30). A notícia surpreendeu o americano que ficou chocado com o motivo da morte do brasileiro.

Principal nome da categoria peso-pesado, Maguila, morreu após conviver 18 anos com encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, que pode ocorrer a partir de muitos traumas craniados ou lesões pelo excesso de golpes. A causa da morte foi um dos pontos que chocou Mike Tyson.

- Sério? Que pena ouvir isso. Ele não teve lutas suficientes para morrer de demência, né? Não levou tantos golpes assim. Foi nocauteado só umas duas vezes ou algo assim. Ele nunca levou surras nem nada - comentou Mike Tyson, indignado ao receber a notícia.

Apesar do espanto inicial, o boxeador americano relembrou o encontro com o brasileiro, além de elogiar a pessoa que era Maguila fora do ringue.

- Ele sempre foi um cara bacana. Sempre foi um cavalheiro. Ele nunca se passou por durão ou malvado, sempre foi um homem gentil. [...] Ele estava no card preliminar. Eu lutava com Henry Tillman e ele com Foreman, eu acho - recordou Mike Tyson sobre Maguila.

A família de Maguila também foi citada por Mike Tyson, quem desejou que a família fique bem e deixou suas condolências, assim como lamentou o ocorrido.

Quem foi Maguila?

Maguila começou no esporte aos 21 anos. Quatro anos depois, conquistou seu primeiro título brasileiro, em 1983. No ano seguinte, foi campeão sul-americano. Em 1995, conquistou o cinturão da WBF. Cinco anos depois, encerrou a carreira. Seu apelido é por uma comparação com um personagem de desenho animado.

Nascido em Aracaju, nos 17 anos em que lutou, acumulou um cartel de 85 lutas, 77 vitórias (61 por nocaute), sete derrotas e um empate técnico. Entre os confrontos mais especiais, encontram-se nomes como Evander Holyfield e George Foreman. Além disso, conquistou diversos títulos, entre eles, brasileiros, Sul-Americanos e o Mundial da WBF (Federação Mundial de Boxe).