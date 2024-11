Campeão do UFC, Conor McGregor é acusado de estupro

Conor McGregor conquistou o cinturão dos penas no UFC 194 (Foto: Michael Reaves / AFP)







Publicada em 05/11/2024

Campeão do UFC 194, Conor McGregor está sendo acusado de estuprar uma mulher. O caso teria acontecido em um hotel em Dublin, na Irlanda, em dezembro de 2018. A informação foi publicada nesta terça-feira (5) pelo jornal britânico "The Guardian".

A suposta vítima se chama Nikita Ni Laimhin, que entrou com um processo contra o lutador no Tribunal Superior de Dublin. Em audiência nesta terça-feira, a mulher acusou formalmente McGregor e James Lawence de terem abusado sexualmente dela no dia 9 de dezembro de 2018. De acordo com o juiz do caso, Alexander Owens, há provas de que os homens "a violaram de fato". Por outro lado, os advogados de McGregor alegam que Ni Laimhin estaria tentando o extorquir.

Atenção: o depoimento a seguir é forte.

Entenda o caso

Segundo o promotor do caso, John Gordon, McGregor teria ido buscar Ni Laimhin e uma amiga após uma festa de Natal, realizada no dia 8 de dezembro. A mulher teria ingerido álcool e cocaína durante a festa até decidir ir, com mais duas amigas, para o salão onde trabalha como cabeleireira. Neste local, Nikita teria entrado em contato com o lutador — ela e o campeão do UFC já se conheciam por terem amigos em comum e mantinham contato pelas redes sociais.

Após o contato, McGregor teria ido buscar a mulher e as amigas no salão — Ni Laimhin alega ter pensado que eles iriam para outra festa. O lutador teria sentado no banco de trás ao lado das mulheres, enquanto o motorista particular dirigia o carro. Eles teriam feito uma parada na casa de James Lawrence, que se juntou ao grupo.

Conor McGregor foi uma das maiores estrelas do UFC (Foto: Steve Marcus/AFP)<br>

O promotor ainda informou que McGregor portava um saco de cocaína, que teria sido compartilhado entre o lutador, Ni Laimhin e uma amiga. O grupo teria ido para uma suíte na cobertura do hotel Beacon, em Dublin.

Já no hotel, o lutador teria chamado a mulher para ir até o quarto com ele. O campeão do UFC teria "dado em cima" dela, que se recusou a ter relações sexuais porque estava menstruada. McGregor, então, teria prendido Ni Laimhin na cama e forçado a relação entre eles.

— Ela estava nervosa, tentou empurrá-lo para longe, mas não conseguiu. O Sr. McGregor, então, a virou, colocou seu braço em uma trava e a puxou pelo pescoço. Ela não conseguia respirar. E ele fez isso de novo — disse John Gordon, promotor do caso.

Gordon ainda revelou que Ni Laimhin teria resistido e tentado se defender, mas não conseguiu se desvencilhar da situação.

— Ela não conseguiu mais resistir. No decorrer da situação, ele (McGregor) teria dito: "Agora você sabe como era estar no octógono quando eu caí três vezes" — completou.

Por outro lado, ainda foi alegado que Ni Laimhin teria tido relações sexuais, de forma consensual, com Lawrence, amigo do lutador. No entanto, o promotor nega as acusações. Ao fim da noite, Nikita teria ido para a casa da mãe, que chamou uma ambulância e levou a filha ao hospital.

Segundo a defesa de McGregor, a mulher teve diversas oportunidades de reclamar com as pessoas sobre como foi tratada, mas não o fez. Além disso, os advogados alegam que Ni Laimhin estaria tentando extorquir o campeão do UFC.

Carreira de McGregor no UFC

O auge da carreira de Conor McGregor aconteceu no UFC 194, em Las Vegas. No evento, o irlandês venceu o brasileiro José Aldo e conquistou o cinturão dos pesos-penas do UFC. A vitória deu fim a um reinado de cinco anos de Aldo como campeão da categoria.

O lutador ainda se aventurou no boxe, onde encarou Floyd Mayweather. Apesar do enorme apelo publicitário, MCGregor foi nocauteado pelo multicampeão no 10º round.