Em estreia de Rafa Câmara, Lando Norris lidera treino livre 1 do GP de São Paulo
Sessão marca a abertura das atividades no Autódromo de Interlagos
Lando Norris foi o piloto mais rápido do treino de abertura do GP de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (6). Com uma bandeira vermelha, causada por uma falha na equipe de Gabriel Bortoleto, a sessão contou ainda com a estreia oficial de Rafa Câmara na Fórmula 1. O brasileiro da Haas ficou no 18º lugar, enquanto o da Audi terminou na 8ª posição. As equipes retornam à pista, ainda hoje, para o segundo treino livre, a partir das 16h (de Brasília).
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A sessão começou com uma fileira de jovens pilotos, puxada por Gabriele Mini. Sem tempo a perder, Rafa Câmara colocou seu carro na pista pela primeira vez na Fórmula 1. O brasileiro fez a primeira volta em uma forma de reconhecimento de pista, com tempo muito maior que o dos rivais.
Gabriel Bortoleto, por sua vez, virou 1m13s982 e conquistou a liderança parcial, até a chegada de Lando Norris e Kimi Antonelli. Com a chegada dos pilotos das quatro equipes de destaque, o brasileiro passou a figurar em sexto lugar.
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A primeira bandeira vermelha do GP de São Paulo aconteceu mais rápido do que o esperado - após 46 minutos de sessão. Não deu nem tempo de Frederic Slater terminar sua primeira volta rápida, quando a Audi que pilotava aparentemente desligou. Após relatar a falha no motor, o piloto precisou estacionar no meio da pista.
Sem conseguir pilotar o carro de Nico Hulkenberg até os boxes, os comissários de prova decidiram interromper a sessão. Diferente da classificação, o cronômetro dos treinos não parou durante bandeira vermelha. Por isso, quando voltaram, os pilotos tiveram "apenas" mais 40 minutos de teste.
Embora ainda longe da zona de pontuação, ao fim da metade da atividade, Câmara havia registrado um tempo melhor do que a dupla da Cadillac e Luke Browning, da Williams. Na parte de cima da tabela, Bortoleto seguia com a sexta melhor volta do TL1, enquanto Max Verstappen se destacava na liderança.
O responsável por tirar Gabriel da sexta colocação foi Franco Colapinto, em uma impressionante volta que o colocou no top-3. Minutos depois, o brasileiro viu também Alex Albon passar à sua frente e garantir o sétimo lugar. Não demorou, porém, para o jovem piloto da Audi voltar a se destacar.
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Bortoleto virou 1m12s614 e assumiu a segunda colocação, atrás apenas de Verstappen. E lá ficou o brasileiro até a chegada da dupla da Mercedes, com Russell à sua frente e Antonelli no topo da tabela. Enquanto isso, o outro anfitrião seguia na sua luta para escalar o pelotão — em novo tempo, Rafa pula para a 15ª posição.
A McLaren de Norris voltou a liderar a sessão, faltando menos de 19 minutos para o fim. Já no pelotão intermediário, Fernando Alonso levava sua Aston Martin à zona de pontuação, desbancando Valtteri Bottas — outra surpresa na parte de cima do grid.
Como de costume, com a chegada dos pneus macios, os pilotos conseguiram melhorar consideravelmente seus tempos. O resultado disso foi a queda de Bortoleto na tabela para a oitava colocação, entre Gabriele Mini e Colapinto, ambos da Alpine. Com menos de 10 minutos para o fim, apenas Leonardo Fornaroli, Dino Beganovic e Slater não haviam registrado volta de macios.
Sem grandes mudanças na reta final, o treino livre 1 terminou com Norris na liderança, com tempo de 1m11s717 – cerca de 2 segundos de diferença para Rafa Câmara, que ficou em 18º. Na parte de cima do grid, Gabriel Bortoleto se destacava em oitavo, enquanto Antonelli e Verstappen fecharam o "pódio".
Resultado final do TL1 do GP de São Paulo
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Lando Norris
McLaren
1:11.717
2
Kimi Antonelli
Mercedes
1:11.799
3
Max Verstappen
Red Bull
1:11.953
4
Lewis Hamilton
Ferrari
1:12.041
5
George Russell
Mercedes
1:12.103
6
Isack Hadjar
Red Bull
1:12.156
7
Gabriele Minì
Alpine
1:12.569
8
Gabriel Bortoleto
Audi
1:12.614
9
Franco Colapinto
Alpine
1:12.654
10
Liam Lawson
Racing Bulls
1:12.715
11
Leonardo Fornaroli
McLaren
1:12.833
12
Oliver Bearman
Haas
1:12.837
13
Fernando Alonso
Aston Martin
1:13.017
14
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:13.038
15
Valtteri Bottas
Cadillac
1:13.371
16
Alexander Albon
Williams
1:13.511
17
Luke Browning
Williams
1:13.591
18
Rafa Câmara
Haas
1:13.696
19
Lance Stroll
Aston Martin
1:13.760
20
Colton Herta
Cadillac
1:14.275
21
Dino Beganovic
Ferrari
1:14.357
22
Freddie Slater
Audi
1:14.966
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