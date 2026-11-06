Assistir ao GP de São Paulo de Fórmula 1 diretamente de Interlagos é um programa que exige planejamento – e não apenas por causa do ingresso. Para quem pretende acompanhar os três dias de evento, entre sexta-feira (6) e domingo (8), a conta pode incluir alimentação, transporte e hospedagem, caso o torcedor venha de outra cidade.

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Os valores variam bastante de acordo com o setor escolhido e o perfil da viagem. Enquanto o ingresso mais barato disponível na tabela oficial partia de R$ 495 na meia-entrada, experiências premium ultrapassam os R$ 20 mil. E isso é antes mesmo de considerar gastos fora do autódromo. Vale ressaltar que os ingressos regulares de venda geral se esgotam com meses de antecedência, restando no mercado pacotes específicos de hospitalidade ou revendas oficiais parceiras.

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Quanto custam os ingressos para o GP de São Paulo?

Os ingressos do GP de São Paulo são válidos para os três dias de evento. Entre as opções de arquibancada, os valores de inteira vão de R$ 990 no Setor G a R$ 5.290 no Setor B, enquanto as meias-entradas começam em R$ 495.

Também há alternativas intermediárias, como a F1 Fanzone, a partir de R$ 620 na inteira, e o Heineken Village Gramado, que custa R$ 2.480 na inteira. Já as áreas de hospitalidade elevam bastante o orçamento: o Orange Tree Club custa R$ 8.300, o Pit Stop Club R$ 10.750 e o Grand Prix Club chega a R$ 20.900.

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Vale lembrar que alguns setores já incluem alimentação. É o caso das arquibancadas D e B, além de determinadas áreas de hospitalidade, enquanto espaços como o Gramado do Heineken Village cobram comidas e bebidas à parte.

Quanto custa comer em Interlagos?

A alimentação é outro item que precisa entrar na conta de quem passa o dia no autódromo. Os preços variam conforme o estabelecimento e o produto, mas os valores registrados na edição de 2025 dão uma referência: água custava R$ 9,50, refrigerante R$ 13, cerveja R$ 18,50, enquanto sanduíches apareciam a partir de R$ 40.

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Também havia opções como batata frita por R$ 24, espetinhos por R$ 29 e hambúrgueres na faixa de R$ 42 a R$ 45. Como ainda não há um cardápio completo de 2026 confirmado, esses valores servem apenas como referência para calcular o orçamento.

Para quem estiver nos setores sem alimentação incluída, reservar algo entre R$ 50 e R$ 100 por dia para comer e beber dentro do circuito é uma margem razoável para um consumo mais controlado. Em três dias, portanto, esse gasto pode chegar a cerca de R$ 150 a R$ 300 por pessoa.

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Quanto custa o transporte até Interlagos?

O transporte público é uma das maneiras mais econômicas de chegar ao autódromo. A Linha 9-Esmeralda leva o torcedor até a Estação Autódromo, com tarifa regular de R$ 5,40, enquanto o Trem Expresso criado especialmente para o GP custa R$ 35 pelo trajeto de ida e volta. A opção expressa pode ser adquiria pelo site da ViaMobilidade.

Outra alternativa é o ônibus executivo da Shift, que custa R$ 215 por dia, com ida e volta. O serviço funciona na sexta, no sábado e no domingo, com saídas às 7h e às 9h. Para saber mais sobre as possibilidades, o Lance! preparou um guia de como chegar ao Autódromo de Interlagos.

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Para quem optar por carro de aplicativo ou táxi, o custo pode variar bastante conforme o horário e a origem. Além disso, o entorno do autódromo terá bloqueios e restrições durante o evento, o que pode tornar o deslocamento mais demorado.

Quanto custa ficar em um hotel perto de Interlagos?

Quem mora fora de São Paulo precisa acrescentar a hospedagem ao orçamento. O preço depende da região, categoria do hotel e, principalmente, da antecedência da reserva, já que a procura aumenta drasticamente durante o fim de semana da Fórmula 1.

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O torcedor deve ficar atento à chamada "tarifa de evento". Na semana do GP, a hotelaria paulistana costuma inflacionar os preços tradicionais e exigir pacotes fechados de no mínimo três noites (de sexta a domingo), fazendo com que diárias comuns em hotéis econômicos dobrem ou tripliquem de valor. Na região de Interlagos e bairros vizinhos da Zona Sul, as opções mais simples costumam partir de R$ 500 a R$ 800 por noite no período da corrida, enquanto hotéis de categorias superiores podem custar bem mais.

Para uma viagem de três noites, o torcedor pode considerar algo próximo de R$ 1.500 a R$ 2.400 para uma hospedagem econômica ou intermediária. Dividir o quarto com outra pessoa reduz consideravelmente o impacto desse valor no orçamento individual.

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No fim das contas, o preço para acompanhar a Fórmula 1 em Interlagos depende também do estilo de viagem. Para quem se organiza com antecedência e utiliza transporte público, é possível reduzir bastante os custos. Já quem busca conforto e experiências exclusivas pode gastar dezenas de milhares de reais no mesmo fim de semana.

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