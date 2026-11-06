Conor McGregor revela plano após aposentadoria: 'Dentes vêm e vão'
Ex-campeão do UFC revela interesse em migrar para o boxe sem luvas após última luta no octógono
Conor McGregor, ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC, anunciou que pretende fazer sua última luta no octógono ainda sob contrato com a organização. Mas, aos 38 anos, o lutador já sinaliza uma possível transição para o boxe sem luvas, modalidade que considera mais emocionante e desafiadora.
O retorno de McGregor ao UFC em julho deste ano foi interrompido precocemente por uma lesão no joelho sofrida contra Max Holloway, que exigiu cirurgia e afastamento dos combates. Durante sua participação no evento 'Hype Fighting', na Itália, e em entrevista ao canal 'Spitfire Gym Berlim', McGregor revelou que o boxe sem luvas desperta seu interesse por ser uma modalidade que exige coragem e oferece combates mais intensos e perigosos. Ele ainda brincou sobre os riscos da modalidade.
— Eu realmente curto boxe sem luvas. Não acho que haja chance de uma luta chata no boxe sem luvas. Agora, eu sou um artista marcial misto. Talvez esteja dizendo isso porque tive uma última (experiência) ruim? O bom MMA é duro de ser batido. Mas boxe sem luvas é muito emocionante, perigoso, e requer mais coragem de mim, de entrar lá. Então estou ansioso para lutar sem luvas. Há uma grande chance. Vou colocar minhas luvas naquele octógono para a minha última luta do contrato com o UFC, mas não para me aposentar, para anunciar que irei para o boxe sem luvas. Os dentes vêm e vão. Assim como o nariz. Não importa. Você pode conseguir novos dentes.
O lutador deixou claro que sua última apresentação no UFC será para cumprir o contrato e não para se aposentar, já que pretende anunciar sua mudança para o boxe sem luvas em seguida. Essa decisão indica uma nova fase na carreira do irlandês, que busca desafios diferentes após anos de sucesso no MMA.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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