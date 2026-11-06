Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Conor McGregor revela plano após aposentadoria: 'Dentes vêm e vão'

Ex-campeão do UFC revela interesse em migrar para o boxe sem luvas após última luta no octógono

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 14:54
Favorite o Lance! no Google
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Conor McGregor, ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC, anunciou que pretende fazer sua última luta no octógono ainda sob contrato com a organização. Mas, aos 38 anos, o lutador já sinaliza uma possível transição para o boxe sem luvas, modalidade que considera mais emocionante e desafiadora.

O retorno de McGregor ao UFC em julho deste ano foi interrompido precocemente por uma lesão no joelho sofrida contra Max Holloway, que exigiu cirurgia e afastamento dos combates. Durante sua participação no evento 'Hype Fighting', na Itália, e em entrevista ao canal 'Spitfire Gym Berlim', McGregor revelou que o boxe sem luvas desperta seu interesse por ser uma modalidade que exige coragem e oferece combates mais intensos e perigosos. Ele ainda brincou sobre os riscos da modalidade.

continua após a publicidade

— Eu realmente curto boxe sem luvas. Não acho que haja chance de uma luta chata no boxe sem luvas. Agora, eu sou um artista marcial misto. Talvez esteja dizendo isso porque tive uma última (experiência) ruim? O bom MMA é duro de ser batido. Mas boxe sem luvas é muito emocionante, perigoso, e requer mais coragem de mim, de entrar lá. Então estou ansioso para lutar sem luvas. Há uma grande chance. Vou colocar minhas luvas naquele octógono para a minha última luta do contrato com o UFC, mas não para me aposentar, para anunciar que irei para o boxe sem luvas. Os dentes vêm e vão. Assim como o nariz. Não importa. Você pode conseguir novos dentes.

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

O lutador deixou claro que sua última apresentação no UFC será para cumprir o contrato e não para se aposentar, já que pretende anunciar sua mudança para o boxe sem luvas em seguida. Essa decisão indica uma nova fase na carreira do irlandês, que busca desafios diferentes após anos de sucesso no MMA.

continua após a publicidade

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lutador de UFC com tatuagens no torso, olhando para baixo.

Lutas

Alex Poatan aconselha influenciador de UFC: 'Só uma opinião'

Há 19 horas
Homem de jaqueta preta e shorts pretos, com fone de ouvido, em morro com grandes cruzes de concreto ao fundo sob céu azul.

Lutas

Dana White projeta retorno de Topuria ao UFC; veja quando

Há 23 horas
Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Lutas

Ex-campeão se oferece para encarar Poatan em volta ao meio-pesado

Há 2 dias
Josh Hokit provoca Alex Poatan em coletiva do UFC Casa Branca

Lutas

Josh Hokit surpreende ao torcer por Alex Poatan no UFC 335

Há 2 dias
Carlos Prates em pesagem do UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Lutas

Carlos Prates aponta brasileiro 'melhor' que Morales no UFC

Há 2 dias
Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lutas

Lutador do UFC critica cinturão BMF de Charles do Bronx: 'Estúpido'

Há 2 dias
Mais LANCE!
Ilia Topuria aparece treinando em postagem enigmática

De volta ao UFC? Ilia Topuria surpreende e anuncia retorno

Renato Moicano e Tom Nolan se enfrentaram no UFC Vegas 123

Renato Moicano despenca no ranking após derrota no UFC Vegas

Renato Moicano recebe soco no rosto de Tom Nolan no UFC Vegas 123

Como Anderson Silva, Moicano sofre com 'maldição' no UFC Vegas

Pôster do UFC Vegas 123, com Renato Moicano e Tom Nolan

Moicano é nocauteado no UFC Vegas 123; veja resultados

Renato Moicano em vídeo de seu canal no YouTube (Foto: Reprodução)

De youtuber a lutador: o outro lado de Renato Moicano fora do UFC

Anderson SIlva levou bolada do UFC (Foto: Divulgação)

Halloween volta ao UFC seis anos após despedida de Anderson Silva

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Treinador prevê volta de McGregor ao UFC: 'Coisas impossíveis'

Charles do Bronx aponta para o alto e comemora vitória do UFC

Charles do Bronx aconselha Poatan no UFC 335: 'Nocautear fácil'

Renato Moicano venceu luta principal do UFC Vegas 115 (Foto: Reprodução)

Exclusivo: Moicano explica o que é ser 'porteiro' no UFC: 'Eles não respeitam ninguém'

O australiano Alexander Volkanovski (centro) comemora após derrotar o russo Movsar Evloev em luta válida pela categoria peso-pena masculina, durante o evento UFC Fight Night na Etihad Arena, em Abu Dhabi, na madrugada de 25 de outubro de 2026

Atual campeão dos penas, Volkanovski supera recorde de José Aldo no UFC

Andrei Arlovski comemora vitória no UFC

Ex-campeão do UFC conquista título mundial após superar câncer três vezes

Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Reprodução)

UFC: Alex Poatan elege brasileiro como seu lutador favorito

Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320

Alex Poatan é ultrapassado por russo em ranking do UFC