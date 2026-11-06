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F1: George Russell perde cinco posições no grid do GP de São Paulo

Piloto da Mercedes recebe punição após mudança no motor

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 12:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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George Russell, da Mercedes, no paddock do GP de São Paulo.
George Russell no paddock do GP de São Paulo de F1 (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

George Russell será punido com cinco posições no grid do Grande Prêmio de São Paulo por conta de mudanças da Mercedes em seu monoposto. A equipe decidiu instalar um sexto motor de combustão interna no W17 do piloto britânico, excedendo o limite de componentes estabelecido pelo regulamento para a temporada.

Com isso, Russell deverá cumprir a penalidade na corrida deste domingo (8), marcada para as 14h (de Brasília), em Interlagos. O piloto confirmou que a equipe decidiu concentrar a penalidade no GP do Brasil, uma vez que já previa a necessidade de cumprir a punição em algum momento da temporada.

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A Mercedes anunciou a decisão nesta sexta-feira (6), antes do início das atividades de pista no GP de São Paulo. Segundo Russell, a equipe vinha controlando o uso dos componentes da unidade de potência desde os problemas mecânicos registrados nas etapas anteriores. Apesar da punição, o piloto demonstrou confiança para recuperar as cinco posições.

— Sempre soubemos que teríamos de cumprir uma punição no grid em algum momento entre Singapura e o fim da temporada. Achamos que este seria um bom lugar para fazer isso. Lewis (Hamilton) recebeu uma punição grande aqui há alguns anos e se saiu muito bem. Cinco posições não parecem tão ruins, e vamos tentar recuperar terreno.

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George Russell, da Mercedes, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: JADE GAO / AFP)
George Russell, da Mercedes, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: JADE GAO / AFP)

Datas e horários do GP de São Paulo

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 12h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 16h (de Brasília)

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 11h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 14h (de Brasília)

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