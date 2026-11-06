F1: George Russell perde cinco posições no grid do GP de São Paulo

George Russell será punido com cinco posições no grid do Grande Prêmio de São Paulo por conta de mudanças da Mercedes em seu monoposto. A equipe decidiu instalar um sexto motor de combustão interna no W17 do piloto britânico, excedendo o limite de componentes estabelecido pelo regulamento para a temporada.

Com isso, Russell deverá cumprir a penalidade na corrida deste domingo (8), marcada para as 14h (de Brasília), em Interlagos. O piloto confirmou que a equipe decidiu concentrar a penalidade no GP do Brasil, uma vez que já previa a necessidade de cumprir a punição em algum momento da temporada.

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A Mercedes anunciou a decisão nesta sexta-feira (6), antes do início das atividades de pista no GP de São Paulo. Segundo Russell, a equipe vinha controlando o uso dos componentes da unidade de potência desde os problemas mecânicos registrados nas etapas anteriores. Apesar da punição, o piloto demonstrou confiança para recuperar as cinco posições.

— Sempre soubemos que teríamos de cumprir uma punição no grid em algum momento entre Singapura e o fim da temporada. Achamos que este seria um bom lugar para fazer isso. Lewis (Hamilton) recebeu uma punição grande aqui há alguns anos e se saiu muito bem. Cinco posições não parecem tão ruins, e vamos tentar recuperar terreno.

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George Russell, da Mercedes, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: JADE GAO / AFP)

Datas e horários do GP de São Paulo

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 12h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 16h (de Brasília)

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino livre 3 - 11h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 14h (de Brasília)

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