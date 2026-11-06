VÍDEO: Leclerc se irrita ao levar fechada de Rafa Câmara em treino da F1
Brasileiro tentava volta rápida e acabou atrapalhando o piloto da Ferrari; incidente será investigado
Durante o treino livre 2 do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1), o brasileiro Rafael Câmara, da Haas, protagonizou um incidente com Charles Leclerc, da Ferrari. Ao tentar uma volta rápida, o estreante acabou fechando o monegasco, que reclamou bastante no rádio.
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O momento aconteceu na metade da sessão, na última curva do circuito. Leclerc acelerava na subida dos boxes e precisou sair da pista para não atingir o carro de Rafael Câmara, que vinha em velocidade mais baixa.
— Mas que p... foi essa? — disse Leclerc, bastante irritado, no rádio.
O incidente foi anotado pela direção da prova e será investigado após a conclusão do treino livre para determinar se caberá penalidade. Veja o momento no vídeo abaixo.
Here's a look at that Leclerc/Camara moment 🫣 #F1 #BrazilGP https://t.co/4Vuo3Iueis— Formula 1 (@F1) November 6, 2026
Estreante na Fórmula 1, Rafael Câmara encerrou a atividade em 16º lugar. Mais cedo, no primeiro treino livre, ele foi o 18º.
Datas e horários do GP de São Paulo
SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 11h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)
DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 14h (de Brasília)
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