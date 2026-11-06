Durante o treino livre 2 do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1), o brasileiro Rafael Câmara, da Haas, protagonizou um incidente com Charles Leclerc, da Ferrari. Ao tentar uma volta rápida, o estreante acabou fechando o monegasco, que reclamou bastante no rádio.

➡️Em estreia de Rafa Câmara, Lando Norris lidera treino livre 1 do GP de São Paulo

➡️ Veja volta a volta do treino livre 1 do GP de São Paulo de F1

O momento aconteceu na metade da sessão, na última curva do circuito. Leclerc acelerava na subida dos boxes e precisou sair da pista para não atingir o carro de Rafael Câmara, que vinha em velocidade mais baixa.

continua após a publicidade

— Mas que p... foi essa? — disse Leclerc, bastante irritado, no rádio.

O incidente foi anotado pela direção da prova e será investigado após a conclusão do treino livre para determinar se caberá penalidade. Veja o momento no vídeo abaixo.

Here's a look at that Leclerc/Camara moment 🫣 #F1 #BrazilGP https://t.co/4Vuo3Iueis — Formula 1 (@F1) November 6, 2026

Estreante na Fórmula 1, Rafael Câmara encerrou a atividade em 16º lugar. Mais cedo, no primeiro treino livre, ele foi o 18º.

Charles Leclerc saiu da pista para evitar colisão contra o carro de Rafael Câmara (Foto: Reprodução/ F1)

Datas e horários do GP de São Paulo

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino livre 3 - 11h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 14h (de Brasília)

➡️Vasseur confirma reunião com Hamilton e Leclerc e pede respeito à Ferrari

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico