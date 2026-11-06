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VÍDEO: Leclerc se irrita ao levar fechada de Rafa Câmara em treino da F1

Brasileiro tentava volta rápida e acabou atrapalhando o piloto da Ferrari; incidente será investigado

PorAnna Carolina RamosBeatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
06/11/2026 17:13
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O brasileiro Rafael Câmara, da Haas, atrapalhou Charles Leclerc, da Ferrari, durante o treino livre 2 em Interlagos
O brasileiro Rafael Câmara, da Haas, atrapalhou Charles Leclerc, da Ferrari, durante o treino livre 2 em Interlagos (Foto: Reprodução/ F1)

Durante o treino livre 2 do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1), o brasileiro Rafael Câmara, da Haas, protagonizou um incidente com Charles Leclerc, da Ferrari. Ao tentar uma volta rápida, o estreante acabou fechando o monegasco, que reclamou bastante no rádio.

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O momento aconteceu na metade da sessão, na última curva do circuito. Leclerc acelerava na subida dos boxes e precisou sair da pista para não atingir o carro de Rafael Câmara, que vinha em velocidade mais baixa.

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— Mas que p... foi essa? — disse Leclerc, bastante irritado, no rádio.

O incidente foi anotado pela direção da prova e será investigado após a conclusão do treino livre para determinar se caberá penalidade. Veja o momento no vídeo abaixo.

Estreante na Fórmula 1, Rafael Câmara encerrou a atividade em 16º lugar. Mais cedo, no primeiro treino livre, ele foi o 18º.

Charles Leclerc saiu da pista para evitar colisão contra o carro de Rafael Câmara
Charles Leclerc saiu da pista para evitar colisão contra o carro de Rafael Câmara (Foto: Reprodução/ F1)

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