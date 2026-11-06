Vasseur confirma reunião com Hamilton e Leclerc e pede respeito à Ferrari
Chefe da equipe italiana afirma que a confusão no GP do México é "página virada"
A Ferrari realizou uma reunião de emergência com Lewis Hamilton e Charles Leclerc para discutir o desentendimento entre os pilotos no Grande Prêmio do México de Fórmula 1. O encontro foi confirmado por Fred Vasseur, chefe da equipe italiana, às vésperas do GP de São Paulo, em Interlagos. Segundo o dirigente, a conversa serviu para esclarecer os posicionamentos de cada um e colocar um ponto final no episódio.
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— Foi bom conversar e esclarecer meu posicionamento e o posicionamento deles. Foi importante fazer isso. Agora, viramos a página e estamos concentrados na próxima corrida — afirmou Vasseur.
O dirigente, porém, reconheceu que existe um acúmulo de frustrações entre os companheiros de equipe. Na avaliação dele, a competitividade dos dois pilotos e a frequência com que começam as corridas próximos um do outro contribuem para o aumento da tensão.
— Acho que talvez tenha se acumulado um pouco de frustração, porque eles começam cada fim de semana lado a lado, e existe uma espécie de acúmulo de disputas. Mas, no fim das contas, as orientações continuam sendo as mesmas: eles precisam respeitar um ao outro. São dois competidores, com espírito de luta, certamente, mas precisam ter respeito pelo outro. Em primeiro lugar, precisam respeitar a marca, a equipe, as pessoas que trabalham na fábrica e aquelas que estão no circuito - completou.
"Não vi contato entre os carros"
Apesar de reconhecer que a manobra no México não foi adequada, Vasseur considerou exagerada a repercussão do episódio. O dirigente ressaltou que não houve contato entre os carros e lembrou que a Ferrari acabou perdendo a oportunidade de garantir as duas primeiras posições.
— A situação está tomando proporções enormes porque estávamos em primeiro e segundo, mas não houve contato entre os carros. Nem sempre é assim entre dois companheiros de equipe. Certamente, não foi uma boa manobra, porque, quando você está em primeiro e segundo, espera terminar em primeiro e segundo, e não foi o que aconteceu. Eu preferiria terminar em primeiro e segundo, mas precisamos manter a calma e avançar passo a passo — completou.
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