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Vasseur confirma reunião com Hamilton e Leclerc e pede respeito à Ferrari

Chefe da equipe italiana afirma que a confusão no GP do México é "página virada"

PorAnna Carolina RamosBeatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
06/11/2026 15:09
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O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, durante o Grande Pêmio do México de Fórmula 1
O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, durante o Grande Pêmio do México de Fórmula 1 (Foto: Daniel Becerril / POOL / AFP)

A Ferrari realizou uma reunião de emergência com Lewis Hamilton e Charles Leclerc para discutir o desentendimento entre os pilotos no Grande Prêmio do México de Fórmula 1. O encontro foi confirmado por Fred Vasseur, chefe da equipe italiana, às vésperas do GP de São Paulo, em Interlagos. Segundo o dirigente, a conversa serviu para esclarecer os posicionamentos de cada um e colocar um ponto final no episódio.

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— Foi bom conversar e esclarecer meu posicionamento e o posicionamento deles. Foi importante fazer isso. Agora, viramos a página e estamos concentrados na próxima corrida — afirmou Vasseur.

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O dirigente, porém, reconheceu que existe um acúmulo de frustrações entre os companheiros de equipe. Na avaliação dele, a competitividade dos dois pilotos e a frequência com que começam as corridas próximos um do outro contribuem para o aumento da tensão.

— Acho que talvez tenha se acumulado um pouco de frustração, porque eles começam cada fim de semana lado a lado, e existe uma espécie de acúmulo de disputas. Mas, no fim das contas, as orientações continuam sendo as mesmas: eles precisam respeitar um ao outro. São dois competidores, com espírito de luta, certamente, mas precisam ter respeito pelo outro. Em primeiro lugar, precisam respeitar a marca, a equipe, as pessoas que trabalham na fábrica e aquelas que estão no circuito - completou.

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Charles Leclerc passa pela grama após toque com Lewis Hamilton no GP do México pela F1 2026
Charles Leclerc passa pela grama após toque com Lewis Hamilton no GP do México pela F1 2026 (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

"Não vi contato entre os carros"

Apesar de reconhecer que a manobra no México não foi adequada, Vasseur considerou exagerada a repercussão do episódio. O dirigente ressaltou que não houve contato entre os carros e lembrou que a Ferrari acabou perdendo a oportunidade de garantir as duas primeiras posições.

— A situação está tomando proporções enormes porque estávamos em primeiro e segundo, mas não houve contato entre os carros. Nem sempre é assim entre dois companheiros de equipe. Certamente, não foi uma boa manobra, porque, quando você está em primeiro e segundo, espera terminar em primeiro e segundo, e não foi o que aconteceu. Eu preferiria terminar em primeiro e segundo, mas precisamos manter a calma e avançar passo a passo — completou.

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