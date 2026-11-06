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Entre amizades e saudade, reencontros marcam Fluminense x Osasco pela Superliga

Cinco jogadoras reencontrarão o clube que defenderam na última temporada em partida nesta sexta-feira (6)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 12:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Valquíria (esquerda, uniforme verde/preto) e Marcelle (direita, uniforme laranja) disputando vôlei.
Valquíria, do Fluminense, e Marcelle, do Osasco (Fotos: Mailson Santana/Fluminense FC e Reprodução/Instagram)

O duelo entre Fluminense e Osasco, marcado para as 21h (de Brasília) desta sexta-feira (6), terá um tempero especial. Cinco jogadoras terão seu time da última temporada do outro lado da quadra, no Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro, pela 4ª rodada da Superliga feminina. Na equipe paulista, Marcelle, Lays e Amanda Campos reencontrarão a torcida na cidade carioca, enquanto, pelo lado tricolor, Valquíria e Natália Danielski viverão o duelo como time da casa após despedida do rival.

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Somando duas passagens, Lays viveu quatro temporadas no Fluminense. A central, contratada pelo Osasco para 2026/27, reconhece a importância do Tricolor para sua carreira e ameniza o fato de enfrentar suas ex-companheiras, ressaltando que o carinho e a amizade prevalecem.

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— O Fluminense faz parte da minha história e da minha trajetória no vôlei. Foram quatro temporadas de muito aprendizado, amadurecimento e momentos que guardo com muito carinho (...). Querendo ou não, temos ex-companheiras em vários times, então isso acaba sendo natural. Dentro de quadra somos adversárias e cada uma defende a sua equipe, mas, fora dela, o carinho, os abraços e a amizade continuam.

Jogadora do Lay's/Osasco celebra vitória durante jogo, com braços erguidos, uniforme branco e laranja.
Lays comemora ponto em partida do Osasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Do outro lado da moeda, Valquíria chega ao Fluminense após passar duas temporadas no Osasco. Experiente, a central de 32 anos busca ser ponto de apoio e amadurecimento para suas companheiras, o que considera um "novo desafio" para sua carreira. A jogadora exaltou o reencontro com o antigo time e a passagem pela equipe paulista.

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— Tento passar minha experiência da forma mais natural e leve no dia a dia, com o máximo de profissionalismo. Estou aprendendo muito com elas também; é um novo desafio para a minha carreira estar aqui (...). Minha história com o Osasco foi muito importante para mim. Tenho certeza de que a noite de sexta-feira vai ser uma grande noite para encontrar o meu antigo time, que agora é o meu adversário.

Jogadoras do Fluminense comemoram ponto na Superliga de vôlei.
Valquíria comemora ponto em Fluminense x Londrina pela Superliga feminina 2026/27 (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Já Amanda Campos ressalta uma saudade especial de jogar no Fluminense, fora das quadras. A recifense passou duas temporadas no Tricolor e, agora, em Osasco, sente falta das praias cariocas. Segundo ela, em "qualquer oportunidade estava dando um mergulho no mar". Grata à equipe do Rio de Janeiro, a ponteira afirma estar se sentindo bem na experiência com o time paulista.

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— Estou amando jogar em Osasco. Uma equipe muito trabalhadora, que já se mostrou que gosta do dia a dia e do processo de evolução. Isso faz muita diferença numa temporada longa. A busca é sempre pela evolução. Se Deus quiser, será uma temporada maravilhosa.

Amanda Campos, nº13, do Osasco Vôlei, em partida, executando ataque com a bola amarela.nda
Amanda Campos se prepara para sacar em jogo do Osasco (Foto: Rica Fotografia)

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Marcelle: o reencontro com a torcida que a abraçou

Entre todas as "leis dos ex" do atual Fluminense x Osasco, talvez uma das mais simbólicas seja a de Marcelle. Aos 24 anos, a líbero foi contratada para esta temporada com a grande missão de substituir Camila Brait, recém-aposentada, no time paulista. Em 2024/25 e 2025/26, a jogadora atuou no Tricolor, onde foi abraçada pela torcida e se consolidou como uma das principais líberos do país, chegando à Seleção Brasileira.

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Na despedida, Marcelle definiu a passagem pelo Fluminense como uma "honra", e a camisa tricolor como "tradicional" e "apaixonante". Agora, no Osasco, a líbero verá o ex-clube pela primeira vez do outro lado da quadra na Superliga.

Jogadora do Osasco Vôlei celebra ponto na Superliga, com uniforme preto.
Marcelle em ação pelo Osasco na Superliga 2026/27 (Foto: Adauto Araujo)

De torcedora a jogadora: Natália vive momento 'especial' no Fluminense

Natália Danielski já passou por sete times do vôlei brasileiro, contando com o Fluminense, que agora é sua casa após atuar na última temporada pelo Osasco. Ao Lance!, a ponteira de 26 anos enalteceu a passagem pela equipe paulista e os títulos inéditos que conquistou em sua carreira: Copa Brasil e Supercopa.

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Apesar da passagem positiva em Osasco, Natália considera viver algo "muito especial" no Fluminense. A jogadora é torcedora do Tricolor e, agora, tem a oportunidade de defender as cores da equipe em quadra.

— Sempre brinco que sabia que ia jogar aqui, só não sabia quando. Isso para mim é muito importante. Jogo muito feliz aqui no Fluminense, representando as três cores. É muito especial.

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Natália Danielski, torcedora do Fluminense, sorri em selfie usando camisa do clube e óculos escuros.
Natália Danielski é torcedora do Fluminense (Foto: Reprodução/Instagram)

Fluminense e Osasco na Superliga feminina

Até aqui, na Superliga, o Fluminense acumula dois pontos após uma vitória no tie-break sobre o Londrina e uma derrota para o Sesi Bauru, ocupando a 6ª posição. Já o Osasco é o 5ª colocado, com 9 pontos. Em três partidas, o atual campeão do Paulista e da Supercopa soma três vitórias contra Brasília, Mackenzie e Londrina.

Fluminense e Osasco se enfrentam às 21h (de Brasília) desta sexta-feira (6) pela quarta rodada da Superliga feminina. A partida acontece no Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro, e tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura).

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