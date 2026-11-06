F1: Como foi a última corrida com dupla brasileira em Interlagos

Após dez anos, os fãs de Fórmula 1 (F1) poderão ver dois brasileiros no grid de largada do Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Em 2016, os xarás Felipe Massa e Felipe Nasr foram os representantes do país em uma corrida caótica, marcada por chuva, batidas, bandeira vermelha e arrancadas emocionantes.

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"Despedida" de Massa e corrida de recuperação de Nasr

A prova de 2016 tinha um significado especial para Felipe Massa. Depois de anunciar que deixaria a Fórmula 1 ao fim daquela temporada, o piloto da Williams disputava sua última corrida em casa na categoria. O desfecho, porém, não foi como o brasileiro gostaria.

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Na pista molhada, Massa perdeu o controle do carro na subida da reta principal e bateu no muro, abandonando a prova. O acidente provocou a entrada do safety car, mas o momento mais marcante veio na sequência: ao deixar o cockpit, o paulista pegou uma bandeira do Brasil, colocou-a sobre os ombros e caminhou emocionado em direção aos boxes.

Debaixo de chuva, Massa foi aplaudido pelos torcedores nas arquibancadas e não conteve as lágrimas sem saber que, apesar do planejado, aquela não seria de fato sua despedida. No ano seguinte, o anúncio da aposentadoria de Nico Rosberg, da Mercedes, causou um efeito dominó, provocando a mudança de Valteri Bottas da Williams para a equipe alemã. A escuderia britânica, então, pediu para que Felipe Massa adiasse a aposentadoria e o brasileiro voltou a correr em 2017.

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Do outro lado, Felipe Nasr teve motivos para comemorar. Largando na 21ª posição, o piloto da Sauber fez uma corrida de recuperação e chegou a figurar entre os dez primeiros durante boa parte da prova. Nas voltas finais, Nasr ainda ocupava uma expressiva sexta colocação, mas acabou cruzando a linha de chegada em nono. O resultado garantiu seus primeiros pontos na temporada e também os primeiros da Sauber naquele ano, em um momento importante para o brasileiro, que ainda buscava assegurar uma vaga no grid de 2017.

O piloto brasileiro Felipe Massa, da Williams, no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 (GP Brasil), neste domingo (13), no autódromo de Interlagos na zona sul de São Paulo. (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Chuva, acidentes e show de Verstappen: o caos em Interlagos

Se a participação dos brasileiros já rendeu momentos marcantes, a corrida como um todo entrou para a memória dos fãs de Fórmula 1. A chuva intensa que atingiu São Paulo transformou o GP em uma prova de sobrevivência: foram cinco entradas do safety car, duas bandeiras vermelhas e aproximadamente uma hora de paralisação.

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A largada, inicialmente prevista para acontecer normalmente no grid, precisou ser realizada atrás do carro de segurança. Depois de sete voltas, os pilotos finalmente receberam autorização para acelerar. Lewis Hamilton, que havia conquistado a pole position, manteve a liderança, seguido pelo companheiro de Mercedes, Nico Rosberg.

As condições da pista, no entanto, provocaram uma sequência de incidentes. Sebastian Vettel rodou na subida do Café, enquanto Marcus Ericsson perdeu o controle do carro e bateu no muro, obrigando a entrada do safety car. Na relargada, Kimi Räikkönen também aquaplanou na reta principal e bateu, atravessando a pista diante dos outros competidores. O acidente provocou a primeira bandeira vermelha.

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Após uma paralisação de 35 minutos, os pilotos voltaram à pista, mas a chuva e a baixa visibilidade continuaram dificultando a disputa. Ocon e Palmer também se envolveram em incidentes, e a direção de prova precisou interromper a corrida novamente com bandeira vermelha. Foram mais 27 minutos de espera antes de uma nova tentativa de relargada.

Enquanto Hamilton administrava a liderança, Max Verstappen protagonizava algumas das cenas mais impressionantes da tarde. O holandês da Red Bull chegou a perder posições depois de uma estratégia equivocada na escolha dos pneus, caindo para a 14ª colocação a 15 voltas do fim.

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A recuperação, porém, foi espetacular. Verstappen passou a protagonizar uma sequência de ultrapassagens, superando adversários como Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Felipe Nasr, Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel. Na penúltima volta, ultrapassou Sergio Pérez e garantiu a terceira colocação, completando o pódio.

Na frente, Hamilton não deu chances aos adversários. O britânico controlou a prova do início ao fim e conquistou sua primeira vitória no Grande Prêmio do Brasil. Rosberg terminou em segundo lugar, resultado que adiou a definição do título mundial para a última etapa, em Abu Dhabi. Verstappen completou o pódio, em uma corrida que reuniu drama, emoção e grandes atuações em Interlagos.

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