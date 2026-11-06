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Emerson Fittipaldi analisa Kimi Antonelli e aponta diferenças em relação a Ayrton Senna

Bicampeão mundial da Fórmula 1 elogiou o talento do italiano de 20 anos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 16:34
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LANCEPRESS! - (Brazil Out) - Sao Paulo -28.04.2014 - Foto de Ari Ferreira/Lancepress! - especial Emerson Fittipaldi - NF: Emerson Fittipaldi durante entrevista
Ex-piloto de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi (Foto: Ari Ferreira/Lancepress!)

O título mundial de Kimi Antonelli na temporada 2026 da Fórmula 1 chamou a atenção de Emerson Fittipaldi. Em entrevista à revista VEJA, o bicampeão da categoria comentou a conquista do italiano de 20 anos e avaliou as características do novo campeão. Para o ex-piloto brasileiro, apesar do talento e da admiração de Antonelli por Ayrton Senna, não é possível estabelecer uma comparação direta entre os estilos dos dois.

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— Não acredito que seja possível comparar estilos, pois cada piloto é único. Kimi é um fã do Ayrton e tem muito talento, mas o modo de condução é diferente. O Senna guiava frequentemente além do limite. Já o Kimi é muito constante e preciso no limite do carro — afirmou Fittipaldi.

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O brasileiro também relembrou suas próprias referências na Fórmula 1 e citou Juan Manuel Fangio e Chico Landi como pilotos cuja precisão procurava reproduzir nas pistas.

— Eu próprio buscava copiar a precisão de ídolos como Juan Manuel Fangio e Chico Landi, que tangenciavam as curvas com exatidão contínua em todas as voltas — completou.

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Fittipaldi destaca juventude e estilo de Kimi Antonelli

Aos 20 anos, Antonelli conquistou o campeonato mundial de 2026 e entrou para a história da Fórmula 1 como o piloto mais jovem a alcançar o título. O italiano também encerrou um longo intervalo sem um campeão de seu país, feito que não acontecia desde Alberto Ascari, em 1953, pela Ferrari.

Na avaliação de Fittipaldi, a pouca idade do novo campeão não significa necessariamente uma postura mais arriscada ao volante. O brasileiro apontou diferenças entre as condições de segurança da Fórmula 1 atual e aquelas que enfrentou durante sua carreira.

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— O jovem é, sim, audaz, até porque a segurança atual oferece um nível de proteção muito superior ao da minha época. Os carros e autódromos modernos funcionam praticamente dentro de uma cápsula de segurança. Por outro lado, no automobilismo atual, o jovem arrisca sabendo que não pode errar, pois o custo financeiro e o impacto de um acidente são gigantescos — analisou.

Kimi Antonelli no pódio do GP dos EUA de F1, erguendo troféu e sorrindo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Kimi Antonelli no pódio do GP dos EUA de F1(Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Emerson Fittipaldi relembra trajetória na Fórmula 1

Aos 79 anos, Fittipaldi acompanha uma nova geração de pilotos que compete em condições bastante diferentes daquelas encontradas no início de sua carreira. O brasileiro foi um dos pioneiros do país na categoria e construiu uma trajetória marcada por dois títulos mundiais, em 1972 e 1974.

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O ex-piloto também destacou a importância da experiência adquirida ao longo dos anos para compreender as mudanças no automobilismo e as características exigidas dos competidores da atualidade.

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