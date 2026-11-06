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Câmara e Bortoleto melhoram, e Antonelli volta a liderar em treino da F1 em São Paulo

Sessão dá sequência às atividades no Autódromo de Interlagos

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 17:05
Atualizado há 45 minutos
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Carro de Fórmula 1 da Mercedes na pista de Interlagos, com mural colorido ao fundo.
Kimi Antonelli marcou o melhor tempo do treino livre 2 do GP de São Paulo de Fórmula 1 (Foto: Nelson ALMEIDA/AFP)

Kimi Antonelli foi o piloto mais rápido do segundo treino do GP de São Paulo, nesta sexta-feira (6). Fora das quatro equipes de ponta – Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren –, Gabriel Bortoleto se destacou com o oitavo melhor tempo da sessão. O compatriota Rafael Câmara, que estreia na Fórmula 1, melhorou sua posição em relação ao TL1 e ficou em 16º. As equipes retornam à pista, no sábado (7), para o terceiro treino livre, a partir das 11h30 (de Brasília).

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Assim como no TL1, a equipe responsável por puxar o primeiro grupo para fora dos boxes foi a Alpine, desta vez, com Franco Colapinto. Logo atrás na fila, mais uma vez, encontrava-se Rafa Câmara. O brasileiro encara pela primeira vez o desafio de pilotar um carro da atual temporada da F1. Gabriel Bortoleto também vai rapidamente à pista.

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Apesar da forte e constante presença de Bortoleto, a Audi terá um desfalque importante durante os primeiros minutos de sessão. Com um problema no treino inicial, Nico Hulkenberg segue sem carro para entrar em ação em São Paulo. O alemão é o único piloto que saiu dos boxes em toda a atividade.

Com os primeiros tempos marcados, até o fim dos cinco minutos iniciais, o pódio era formado por Kimi Antonelli, Max Verstappen e Gabriel. O piloto da Audi, porém, passou a cair após uma boa volta de Lando Norris. Isack Hadjar fecha o top-5.

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Gabriel Bortoleto em um carro de Fórmula 1 no GP de São Paulo.
Gabriel Bortoleto em ação no treino livre 2 do GP de São Paulo de F1 (Foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Mesmo quando todas as primeiras tentativas foram concluídas – menos, é claro, de Hulkenberg –, Bortoleto se destacava em quarto, enquanto Rafa estava na 18ª posição. O brasileiro da Audi, porém, acabou caindo em quatro posições com a evolução de Isack Hadjar, Russell, Charles Leclerc e Oscar Piastri.

➡️ Veja volta a volta do treino livre 2 do GP de São Paulo de F1

E os pneus macios chegaram, levando novos nomes para o topo da tabela. Russell até superou Antonelli pela liderança, mas logo foi superado também por Norris. A dupla da Racing Bulls é mais uma a figurar dentro do top-10. Com maestria, Bortoleto melhorou novamente seu tempo e fez a quinta volta mais rápida da sessão.

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Mais abaixo na tabela, Câmara conseguiu encontrar uma volta consistência – melhor até do que a sua feita no primeiro treino – e sobe para 15º lugar. Uma cena de arrepiar os cabelos marcou ainda a segunda atividade de Rafa na F1. Enquanto abria volta, o brasileiro acabou pressionando no muro Leclerc, que estava em volta rápida e precisou desviar – e foi por pouco. O incidente será investigado ao fim da sessão.

Na metade do TL2, Antonelli liderava a prova, com Norris e Verstappen logo na sequência. A partir daí, o topo da tabela se manteve igual, com mudanças de estratégias dos pilotos, que pensavam em ritmo de corrida, para além da classificação. Aos 10 minutos para o fim, veio a confirmação de que Hulkenberg não participaria do treino.

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Sem grandes mudanças na reta final, o treino livre 2 terminou com o atual campeão mundial na liderança, com tempo de 1m10s763 – cerca de 1,7 segundo de diferença para Rafa Câmara, que ficou em 16º. Na parte de cima do grid, Gabriel Bortoleto se destacava novamente em oitavo, enquanto Norris e Verstappen fecharam o "pódio".

Resultado final do TL2 do GP de São Paulo

PosiçãoPilotoEquipeTempo

1

Kimi Antonelli

Mercedes

1:10.763

2

Lando Norris

McLaren

1:11.016

3

Max Verstappen

Red Bull

1:11.022

4

George Russell

Mercedes

1:11.036

5

Oscar Piastri

McLaren

1:11.084

6

Lewis Hamilton

Ferrari

1:11.213

7

Charles Leclerc

Ferrari

1:11.483

8

Gabriel Bortoleto

Audi

1:11.780

9

Isack Hadjar

Red Bull

1:11.839

10

Oliver Bearman

Haas

1:11.991

11

Franco Colapinto

Alpine

1:11.996

12

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:12.008

13

Liam Lawson

Racing Bulls

1:12.042

14

Pierre Gasly

Alpine

1:12.109

15

Fernando Alonso

Aston Martin

1:12.538

16

Rafa Câmara

Haas

1:12.561

17

Carlos Sainz

Williams

1:12.762

18

Lance Stroll

Aston Martin

1:12.942

19

Alexander Albon

Williams

1:12.953

20

Sergio Pérez

Cadillac

1:13.316

21

Valtteri Bottas

Cadillac

1:13.383

22

Nico Hulkenberg

Audi

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