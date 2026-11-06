A Racing Bulls ainda não definiu sua dupla de pilotos para a temporada 2027 da Fórmula 1, mas a decisão não deve demorar muito mais. A equipe é a única do grid que ainda não confirmou nenhum dos titulares para o próximo campeonato, o que mantém a expectativa sobre os nomes que ocuparão os dois carros. Em resposta ao Lance!, durante coletiva nesta sexta-feira (6), o chefe da escuderia, Alan Permane, explicou os critérios utilizados na escolha e reconheceu a pressão pela definição.

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—Segundo o dirigente, a velocidade continua sendo o principal fator na avaliação dos candidatos. No entanto, a Racing Bulls também precisa considerar o papel que desempenha dentro da estrutura da Red Bull, especialmente na formação e no desenvolvimento de novos talentos para a Fórmula 1. Por isso, a escolha não depende exclusivamente do desempenho apresentado na pista.

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— Os principais fatores são, como sempre, o ritmo e a velocidade. Essa é a primeira coisa que olhamos, mas não somos apenas uma equipe que existe para competir. Estamos aqui para trazer jovens talentos, então precisamos olhar para isso — explicou Alan Permane.

O chefe da equipe também destacou que a experiência é uma parte importante desse processo. A Racing Bulls não pode pensar apenas em colocar novos nomes no grid, mas também precisa contar com pilotos capazes de oferecer uma referência para avaliar a evolução dos jovens talentos. Esse equilíbrio, segundo ele, torna a decisão mais complicada do que parece.

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— Isso não significa que continuamos trazendo jovens talentos apenas através do carro. Precisamos de experiência também para medir esse talento. Então, não é uma decisão fácil — acrescentou.

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A indefinição também tem gerado ansiedade entre os envolvidos no processo, algo que o dirigente reconheceu durante a coletiva. Permane afirmou compreender a frustração dos pilotos e dos próprios dirigentes da equipe, mas ressaltou que os dois candidatos avaliados estão apresentando bons desempenhos. Na visão dele, a pressão por uma resposta definitiva não necessariamente contribui para melhorar a situação.

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— Eu entendo a frustração de todos, inclusive dos meus pilotos, mas ambos estão performando excelentemente. Não sei se essa frustração está ajudando eles a fazer melhor quando essas decisões são tomadas — comentou.

Apesar de não estabelecer uma data para o anúncio, o chefe da Racing Bulls garantiu que a definição está próxima. A equipe, portanto, deve encerrar em breve uma das principais indefinições do mercado de pilotos para 2027, embora ainda não tenha apresentado um prazo oficial para comunicar a decisão.

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